09:15 Uhr - Frankreich, PMI für das verarbeitende Gewerbe für Januar. Erwartet: 42,5 Zuvor: 42,1

09:15 Uhr - Frankreich, PMI für Dienstleistungen für Januar. Erwartet: 46,0 Zuvor: 45,7

09:30 Uhr - Deutschland, PMI für die Industrie für Januar. Erwartet: 43,7 Zuvor: 43,3

09:30 Uhr - Deutschland, PMI für Dienstleistungen für Januar. Erwartet: 49,5 Zuvor: 49,3

10:00 Uhr - Eurozone, PMI für die Industrie für Januar. Erwartet: 44,8. Zuvor: 44,4

10:00 Uhr - Eurozone, PMI für Dienstleistungen für Januar. Erwartet: 48,8. Zuvor: 49



10:30 Uhr - UK, PMI für die Industrie für Januar. Erwartet: 46,7. Zuvor: 46,2

10:30 Uhr - UK, PMI für Dienstleistungen für Januar. Erwartet: 53,2. Zuvor: 53,4

15:45 Uhr - USA, PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar. Erwartet: 47,9. Zuvor: 47,9

15:45 Uhr - USA, PMI für Dienstleistungen für Januar. Erwartet: 51,0. Zuvor: 51,4

15:45 Uhr - Kanada, BoC-Entscheidung. Erwartet: 5%. Zuvor: 5%



16:30 Uhr - US, EIA-Daten zur Veränderung der Rohölvorräte. Erwartet -2,8 bbl. Zuvor: -2,49 bbl

16:30 Uhr - Kanada, BoC-Konferenz



Gewinnergebnisse börsennotierter Unternehmen:



- ASML Holding (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) - vor der Eröffnung der Session

- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor der Eröffnung der Session

- AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) - vor der Eröffnung der Session

- SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) - vor der Eröffnung der Session

- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Eröffnung der Session

- IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Eröffnung der Session (24.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Aktien in der APAC-Region seien ähnlich wie in den USA am gestrigen Handelstag in gemischter Stimmung gehandelt worden. Die chinesischen Indices hätten überwiegend zugelegt, während der japanische Nikkei und der koreanische Kospi im Tagesverlauf verloren hätten. Die europäischen Futures würden auf eine starke Eröffnung in der europäischen Kassensitzung hindeuten.Zu den Höhepunkten des Tages würden gehören: PMI-Daten für Januar aus Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie die Zinsentscheidung der BoC. Anleger, die sich für den Ölmarkt interessieren würden, würden ihre Aufmerksamkeit auf die EIA-Lagerbestandsdaten richten. Der Kalender schließe mit Quartalsberichten von Tesla, ASML, IBM, Abbott, AT&T und SAP.