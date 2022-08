Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:



Dienstag - vorläufige PMIs für August aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten



Mittwoch - DOE-Bericht zu den Ölvorräten



Donnerstag - Revisionen des BIP für das zweite Quartal aus Deutschland und den USA, EZB-Protokoll, deutscher ifo-Index für August



Freitag - PCE-Daten aus den USA für Juli, FED-Vorsitzender Powell spreche in Jackson Hole (22.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der ersten europäischen Sitzung der neuen Woche hindeuten. Die DE30-Futures würden derzeit fast 100 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag handeln. Energierohstoffe und Edelmetalle würden ebenfalls überwiegend schwächer gehandelt. Die europäischen Gaspreise seien um 10% gestiegen, nachdem Russland angekündigt habe, die einzige verbleibende Nord-Stream-Gasturbine Ende des Monats für eine dreitägige Wartung anzuhalten.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei leer, aber einige interessante Ereignisse seien für den späteren Teil der Woche geplant. Dazu würden die vorläufigen PMIs für August aus Europa und den Vereinigten Staaten am Dienstag oder das EZB-Protokoll am Donnerstag gehören. Darüber hinaus finde in dieser Woche das Symposium in Jackson Hole statt, und der FED-Vorsitzende Powell werde voraussichtlich am Freitag eine Rede halten.