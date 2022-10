US-Quartalsberichte: Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260), Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484)



Mittwoch:



08:00 Uhr: Großbritannien - VPI für September

11:00 Uhr: Eurozone - VPI für September (endgültige Daten)

14:30 Uhr: Kanada - VPI für September

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Ölvorräten



US-Quartalsberichte: IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399), Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062), Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T), Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4)



Donnerstag:



02:30 Uhr: Australien - Arbeitsmarktbericht für September

10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktbericht für September

13:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheidung



US-Quartalsberichte: AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z), Dow (ISIN US2605571031/ WKN A2PFRC), Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ)



Freitag:



08:00 Uhr: Großbritannien - Einzelhandelsumsätze für September

10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für September

14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für September



US-Quartalsberichte: American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226), Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390), Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) (17.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine flache Eröffnung der heutigen Sitzung für die wichtigsten Blue-Chip-Indices in Europa hindeuten. Dies folge auf einen gemischten asiatischen Handel, bei dem die regionalen Indices Mühe gehabt hätten, eine gemeinsame Richtung zu finden. Das GBP sei heute Morgen von Medienberichten beflügelt worden, wonach Premierministerin Truss einige Teile ihres Steuersenkungsplans verschieben werde. Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt werde heute Mittag um 12:00 Uhr eine Erklärung zu diesem Thema abgeben. Es werde jedoch auch gemunkelt, dass er um 16:30 Uhr vor dem Unterhaus sprechen werde.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar und enthalte keine sehr wichtigen Veröffentlichungen. Der NY Empire-Index löse selten größere Bewegungen an den Märkten aus. Im weiteren Verlauf der Woche dürfte es jedoch etwas interessanter werden, denn dann würden die VPI-Daten für das Vereinigte Königreich sowie eine Reihe von Quartalszahlen von führenden US-Unternehmen veröffentlicht, darunter morgen auch Tesla.10:00 Uhr: Italien - VPI für September. Erwartung 8,9%/ Vorwert 8,4% (im Jahresvergleich)12:00 Uhr: Erklärung des britischen Finanzministers Hunt14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für September. Erwartung 10,7%/ Vorwert 9,9% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA - New York Empire State-Index für Oktober. Erwartung -4,0/ Vorwert -1,5Reden der Zentralbanker:Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:Dienstag:02:30 Uhr: RBA-Protokoll04:00 Uhr: China - monatliche Konjunkturdaten für September, BIP für Q311:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Index für Oktober15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für September