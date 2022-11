10:00 Uhr: Polen - Arbeitslosenquote für Oktober. Erwartung 5,1% im Jahresvergleich



Reden der Zentralbanker:



15:15 Uhr: Visco von der EZB

18:00 Uhr: De Guindos von der EZB



Änderungen der Handelszeiten zu Thanksgiving:



Handel bis 15:30 Uhr - VOLX

Handel bis 19:15 Uhr - US30, US100, US500, US2000, USDIDX, TNOTE

Handel bis 19:30 Uhr - Cotton, Gold, Silver, Platinum, Palladium

Handel bis 19:45 Uhr - Oil.WTI, Natgas, Gasoline

Handel bis 8:00 Uhr - Oil, LSGASOIL (25.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices würden voraussichtlich höher eröffnen, wobei die DE30-Futures rund 40 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs notieren würden. Die Stimmung sei durch ein etwas besser als erwartetes deutsches BIP-Ergebnis für das dritte Quartal beflügelt worden. Die Revision habe ein Wachstum von 0,4% im Quartalsvergleich gezeigt, verglichen mit 0,3% in der vorläufigen Veröffentlichung. Im Jahresvergleich habe das Wachstum bei 1,2% gelegen, gegenüber 1,1% in der ersten Veröffentlichung.Der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages sei leer. Obwohl in den Vereinigten Staaten ein langes Thanksgiving-Wochenende anstehe, werde heute an der Wall Street eine Sitzung stattfinden. Sie werde jedoch bereits um 19:00 Uhr geschlossen. Auch an einer Reihe anderer US-Märkte werde der Handel verkürzt sein.