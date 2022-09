14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für August (im Monatsvergleich):



- Headlinie. Erwartung -0,1%/ Vorwert -0,1%

- Ohne Transport. Erwartung +0,3%/ Vorwert +0,2%



16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für August. Erwartung 501.000/ Vorwert 511.000

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen des Conference Board für September. Erwartung 104,2/ Vorwert 103,2

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen



Reden von Zentralbankern:



09:30 Uhr: Evans von der FED

12:00 Uhr: Riksbank-Gouverneur Ingves

12:15 Uhr: Evans von der FED

12:50 Uhr: Centeno von der EZB

13:00 Uhr: Villeroy von der EZB

13:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell



13:30 Uhr: Panetta von der EZB

15:15 Uhr: De Guindos von der EZB

15:35 Uhr: Pill von der BoE

15:55 Uhr: Bullard von der FED

17:15 Uhr: Villeroy von der EZB

19:00 Uhr: Kashkari von der FED (27.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die DE30-Futures würden derzeit bei 12.400 Punkten notieren - rund 1,4% über dem gestrigen Schlusskurs. Auch an den Rohstoffmärkten sei eine Stimmungsverbesserung festzustellen, wobei die Abwertung des USD der wichtigste Treiber sei. Brent und WTI würden um jeweils über 2% steigen, während Gold um 0,8% höher gehandelt werde. Auch die Kryptowährungen hätten einen Anstieg verzeichnet: Bitcoin habe die 20.000-Dollar-Marke überschritten und um 6% zugelegt.Der Wirtschaftskalender für die heutige europäische Sitzung sei überschaubar. Tatsächlich stünden in der ersten Tageshälfte keine wichtigen Makrodaten zur Veröffentlichung an. Interessanter werde es am Nachmittag mit den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter für August (14:30 Uhr) und dem CB-Verbrauchervertrauen für September (16:00 Uhr). Im Laufe des Tages stünden jedoch eine Reihe von Reden von Zentralbankern auf dem Programm, die die Volatilität an den Devisenmärkten hoch halten könnten.