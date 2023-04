10:00 Uhr: Euroraum - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,6

10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 52,8

11:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für Februar. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 1,7% (im Monatsvergleich)



14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht für März. Erwartung: 205.000/ Vorwert: 242.000

14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Februar. Erwartung: -69,0 Mrd. Dollar/ Vorwert: -68,3 Mrd. Dollar

14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Februar. Erwartung: 1,60 Mrd. CAD/ Vorwert: 1,92 Mrd. CAD

15:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,8

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 54,5/ Vorwert: 55,1



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel (API: -4,35 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: -1,4 Mio. Barrel (API: -3,97 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: -0,1 Mio. Barrel (API: -3,70 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



11:15 Uhr: BoE Tenreyro

11:15 Uhr: EZB Vujcic & Vasle

16:00 Uhr: EZB Lane (05.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen kaum verändert gehandelt. Diese Entwicklung folge auf einen schwachen Handel an der Wall Street gestern und einen gemischten Handel in Asien heute. Der Neuseeländische Dollar sei die Währung mit der besten Performance in den G10-Staaten, nachdem die RBNZ den Leitzins stärker als erwartet um 50 Basispunkte angehoben habe. Öl werde mehr oder weniger unverändert gehandelt, während Kryptowährungen zulegen würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sehe interessant aus. Während der europäische Vormittag von der Veröffentlichung der endgültigen PMIs für den Dienstleistungssektor für März dominiert werde, werde es am Nachmittag interessanter. Um 14:15 Uhr werde den Händlern der ADP-Arbeitsmarktbericht für März angeboten - einer der letzten Hinweise vor den NFP-Daten vom Freitag. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor für März werde um 16:00 Uhr veröffentlicht und werde ebenfalls genau beobachtet werden, insbesondere die Teilindices für Preise und Beschäftigung.