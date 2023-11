- Produktion. Erwartet: 41,2. Zuvor: 40,8

- Dienstleistungen. Erwartet: 48,5. Zuvor: 48,2



9:30 Uhr - Zinsentscheidung der Riksbank



10:00 Uhr - Euroraum, PMI-Indices für November:



- Produktion. Erwartet: 43,4. Zuvor: 43,1

- Dienstleistungen. Erwartet: 48,0. Zuvor: 47,8



10:30 Uhr - UK, PMI-Indices für November:



- Produktion. Erwartet: 45,0. Zuvor: 44,8

- Dienstleistungen. Erwartet: 49,5. Zuvor: 49,5



12:00 Uhr - CBRT-Zinsentscheidung

13:30 Uhr - EZB Protokoll



Asien-Pazifik-Sitzung voraus:



10:45 Uhr - Neuseeland, Einzelhandelsumsätze für Q3/2023. Erwartet: -0,8% gegenüber dem Vorquartal. Zuvor: -1,0%

12:30 Uhr - Japan, Kerninflation des Verbraucherpreisindex für Oktober. Erwartet: 3,0% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,8% (23.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der wichtigsten Blue-Chip-Indices hindeuten. Dies geschehe nach einer ereignislosen Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum, in der die Indices der Region Schwierigkeiten gehabt hätten, eine gemeinsame Richtung zu finden. Der japanische Feiertag habe sich negativ auf die Liquiditätsbedingungen ausgewirkt, und es werde nicht erwartet, dass sich die Situation wesentlich verbessere, da die US-Märkte heute wegen des Thanksgiving Day geschlossen seien.Änderungen der Handelszeiten am US-Feiertag Thanksgiving, alle Angaben in deutscher Zeit:Kein Handel - Corn, Soybean, Wheat, Soyoil, Leanhogs, Cattle, Cotton, Sugar, Cocoa, CoffeeTrading bis 17:30 Uhr - VIXTrading bis 19:00 Uhr - US30, US100, US500, US2000, JP225, TNOTETrading bis 19:30 Uhr - OIL, LSGASOILTrading bis 20:30 Uhr - OIL.WTI, Natgas, Gasoline, Gold, Silver, Platinum, PalladiumDennoch dürfte die bevorstehende Sitzung in Europa interessant werden, da die Trader Flash-PMIs für November sowie aktuelle Daten von einigen Zentralbanken erhalten würden. Wie üblich würden die französischen und deutschen Einkaufsmanagerindices um 9:15 bzw. 9:30 Uhr am stärksten beachtet und könnten die größten Kursbewegungen bei europäischen Vermögenswerten auslösen. Die SEK könnte einige Bewegungen erfahren, wenn die Riksbank ihre Zinsentscheidung bekannt gebe, doch werde keine Änderung des Zinsniveaus erwartet. Auf der anderen Seite werde erwartet, dass die CBRT um 12:00 Uhr eine Zinserhöhung um 250 Basispunkte bekannt gebe. Auch der EUR könnte während der Veröffentlichung des EZB-Protokolls um 13:30 Uhr einige Volatilität erfahren.