- Industrieproduktion. Erwartung: 4,2%/ Vorwert: 1,0%

- Lohnwachstum. Erwartung: 12,6%/ Vorwert: 10,3%

- Beschäftigung. Erwartung: 1,8%/ Vorwert: 2,2%



Über Nacht/asiatische Sitzung:



Montag, 11:00 Uhr: Australien - PMIs für Februar

Dienstag, 01:30 Uhr: RBA-Protokoll

Dienstag, 01:30 Uhr: Japan - PMI für Februar



US-Feiertag - geänderte Handelszeiten:



Kein Handel - BRAComp, Corn, Soybean, Wheat, Soyoil, Leanhogs, Cattle, Sugar, Cocoa, Coffee, Cotton

Handel bis 16:30 Uhr GMT - VIX

Handel bis 18:00 Uhr GMT - US30, US100, US500, US2000, USDIDX, TNOTE

Handel bis 19:15 pm GMT - Platinum, Palladium

Handel bis 19:30 Uhr GMT - Gold, Silver, Gasoline, Oil WTI, Natgas (20.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices seien mit einer Kurslücke in die neue Woche gestartet. Vorausgegangen sei ein recht positiver asiatischer Handel, bei dem die Indices der Region, insbesondere in China, zugelegt hätten. Die wichtigsten Indices auf dem chinesischen Festland hätten rund 2% höher notiert. Interessanterweise habe es keine Nachrichten gegeben, die diese Bewegungen hätten rechtfertigen können. Tatsächlich seien am Wochenende einige Berichte aufgetaucht, wonach das Treffen zwischen amerikanischen und chinesischen Spitzendiplomaten alles andere als ermutigend gewesen sei und die Stimmung eher verschlechtern als verbessern sollte.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar, da während der europäischen Handelszeit nur einige zweitrangige Daten veröffentlicht werden sollten. Zu beachten sei, dass die US-Händler heute wegen des "Presidents Day" frei haben würden. Darüber hinaus würden auch die kanadischen Händler wegen des "Family Day" nicht am Handel teilnehmen. Infolgedessen werde die Liquidität am Nachmittag voraussichtlich deutlich geringer sein. Der AUD könnte heute Abend und in der kommenden asiatischen Sitzung dank der geplanten Veröffentlichung des PMIs für Februar und des RBA-Protokolls etwas Bewegung erfahren.