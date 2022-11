Dienstag:



10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktdaten für Oktober

14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für September

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen



Mittwoch:



02:00 Uhr: RBNZ-Zinsentscheid

09:15 Uhr: Frankreich, PMIs für November

09:30 Uhr: Deutschland, PMIs für November

10:00 Uhr: Eurozone, PMIs für November

10:30 Uhr: Großbritannien, PMIs für November

14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Oktober

15:45 Uhr: USA - PMIs für November

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Ölvorräten

20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



Donnerstag:



US-Feiertag - Thanksgiving

09:30 Uhr: Zinsentscheid der Riksbank

10:00 Uhr: Deutschland, ifo-Index für November

12:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheid

13:30 Uhr: EZB-Protokoll (21.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht niedrigere oder unveränderte Eröffnung der heutigen Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Kryptowährungen würden schwächer handeln, hätten sich aber von ihren Tagestiefs erholt. Edelmetalle würden angesichts des starken USD nachgeben, während sich Öl von den Verlusten der vergangenen Tage erhole. USD und CAD seien die am besten abschneidenden Hauptwährungen, während AUD und NZD am meisten zurückbleiben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, da die einzige bemerkenswerte Veröffentlichung - die deutsche Daten zu den Erzeugerpreisen für Oktober - bereits um 8:00 Uhr veröffentlicht worden sei. Der Bericht habe eine starke Verlangsamung von 45,8% auf 34,5% im Jahresvergleich (Erwartung 41,5%) gezeigt. Im Monatsvergleich sei die Inflation um 4,2% gefallen - der erste monatliche Rückgang seit Mai 2020 und der größte negative Wert in der Geschichte.Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche: