10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Index für Februar. Erwartung: 91,2/ Vorwert: 90,2

10:00 Uhr: Italien - VPI für Januar. Erwartung: 10,1%/ Vorwert: 11,6% (im Jahresvergleich)

20:00 Uhr: FOMC-Protokoll

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung: +1,1 Mio. Barrel/ Vorwert: +10,51 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



20:10 Uhr: RBNZ-Gouverneur Orr

23:30 Uhr: Williams von der FED



Wichtigste Quartalsberichte von der Wall Street:



- BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) - vor Markteröffnung

- TJX (ISIN US8725401090/ WKN 854854) - vor Markteröffnung

- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Börsenschluss

- Lucid Group (ISIN US5494981039/ WKN A3CVXG) - nach Börsenschluss

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - nach Börsenschluss (22.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices dürften im Vergleich zu den gestrigen Schlussständen kaum verändert eröffnen. Dies folge auf eine schwache US-Sitzung gestern und heute in Asien. Dennoch scheine sich die Stimmung zu Beginn des neuen Handelstages etwas beruhigt zu haben. Risikobehaftete Anlagen wie Rohstoffe und Kryptowährungen würden nachgeben, während Edelmetalle etwas höher gehandelt würden. Der NZD sei nach der RBNZ-Zinserhöhung der Top-Performer in den G10-Staaten, während der AUD nach enttäuschenden Q4-Daten am stärksten zurückbleibe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei dünn, enthalte aber einige interessante Veröffentlichungen. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls sei das wichtigste Ereignis des Tages. Powell habe sich auf der letzten Sitzung eher hawkish geäußert, und die Anleger seien gespannt auf die Einzelheiten der Diskussion. Abgesehen davon würden den Händlern auch die deutschen ifo-Daten für Februar und die API-Daten zu den US-Ölbeständen angeboten. Der Gouverneur der RBNZ, Orr, werde am Abend eine Rede halten, während NVIDIA nach Börsenschluss an der Wall Street seine Zahlen veröffentliche.