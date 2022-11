Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 45,7/ Vorwert 46,2

Dienstleistungen. Erwartung 48,1/ Vorwert 48,8



14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Oktober (im Monatsvergleich):



Headline. Erwartung 0,4%/ Vorwert 0,4%

Ohne Transport. Erwartung 0,1%/ Vorwert -0,5%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 225.000/ Vorwert 222.000



15:45 Uhr: USA - PMIs für November:



Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 50,0/ Vowert 50,4

Dienstleistungen. Erwartung 47,8/ Vorwert 47,8



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 54,7



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Ölvorräten:



Ölvorräte. Erwartung -2,5 Mio. Barrel (API: -4,8 Mio. Barrel)

Benzinvorräte. Erwartung +0,4 Mio. Barrel (API: -0,4 Mio. Barrel)

Destillatvorräte. Erwartung -0,6 Mio. Barrel (API: +0,4 Mio. Barrel)



18:00 Uhr: EIA-Erdgaslager. Erwartung 64 bcf/ Vorwert 64 bcf

20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



09:30 Uhr: De Guindos von der EZB

10:00 Uhr: De Cos von der EZB

13:00 Uhr: Centeno von der EZB

13:30 Uhr: De Cos von der EZB

16:30 Uhr: Pille von der BoE

20:05 Uhr: Gouverneur Orr von RBNZ

22:30 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem (23.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, aber die Gewinne von heute Nacht seien mit dem Näherrücken der europäischen Sitzung wieder aufgezehrt worden. Es sei zu beachten, dass heute die letzte "volle" Handelssitzung der Woche sei, da die Liquidität am Donnerstag und Freitag aufgrund der Feiertage in den USA deutlich geringer sein werde. Glücklicherweise gebe es heute eine Reihe von Veröffentlichungen, auf die sich die Märkte einstellen könnten.Das wichtigste Makroereignis des Tages sei die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Das Statement der letzten FOMC-Sitzung sei eher dovish gewesen, aber Powells Pressekonferenz sei sehr hawkish gewesen, sodass es fraglich sei, was das Protokoll zeigen werde. Neben den FOMC-Protokollen würden den Händlern auch die vorläufigen PMIs aus Europa und den Vereinigten Staaten sowie eine Reihe von Reden von Zentralbankern angeboten.09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für November:Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 47,0/ Vorwert 47,2Dienstleistungen. Erwartung 50,6/ Vorwert 51,709:30 Uhr: Deutschland - PMIs für November:Dienstleistungen. Erwartung 46,2/ Vorwert 46,510:00 Uhr: Eurozone - PMIs für November:Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 46,0/ Vorwert 46,4Dienstleistungen. Erwartung 48,0/ Vorwert 48,610:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für Oktober. Erwartung 21,0%/ Vorwert 21,9% (im Jahresvergleich)10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für November: