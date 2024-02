8:00 Uhr - FOMC-Protokoll

10:20 Uhr - NVIDIA Ergebnisse für das vierte Quartal

10:40 Uhr - API-Bericht über die Ölvorräte. Erwartet: +4,3 mb. Zuvor: 8,52 mb



Reden der Zentralbanker:



14:00 Uhr - FED-Mitglied Bostic

14:30 Uhr - BoC-Mitglied Gravelle

15:00 Uhr - BoE-Mitglied Dhingra

23:30 Uhr - FED-Mitglied Collins



Die wichtigsten Wall Street-Ergebnisse von heute:



- Joby Aviation (ISIN KYG651631007/ WKN A3CWWU) - Nach Marktschluss

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - Nach Marktschluss

- Lucid Group (ISIN US5494981039/ WKN A3CVXG) - Nach Marktschluss

- Marathon Oil (ISIN US5658491064/ WKN 852789) - Nach Marktschluss

- Rivian Automotive (ISIN US76954A1034/ WKN A3C47B) Nach Marktschluss

- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - Nach Marktschluss (21.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices hätten den heutigen Handelstag flach oder leicht begonnen. Vorausgegangen sei ein gemischter Handel im asiatisch-pazifischen Raum, bei dem die Indices aus China gestiegen und andere Indices aus der Region leicht gefallen seien. Kryptowährungen würden sich weiter von ihren jüngsten Höchstständen zurückziehen. Die Währungen der Antipoden (NZD und AUD) seien die am besten abschneidenden G10-Währungen, während die Safe-Haven-Währungen (JPY, USD und CHF) am meisten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für den ersten Teil des Tages sei leer. Es würden weder während des europäischen Handels noch während des Großteils der Wall Street-Sitzung wichtige Makroberichte veröffentlicht. Zwei wichtige Ereignisse der Woche seien jedoch für heute Abend geplant - die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr und die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals von NVIDIA nach Börsenschluss an der Wall Street (22:20 Uhr).