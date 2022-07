15:45 Uhr: USA, PMI für den Dienstleistungssektor für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 51,6



16:00 Uhr: USA, ISM-Index für nicht-verarbeitendes Gewerbe für Juni. Erwartung: 54,3 / Vorwert: 55,9



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



22:40 Uhr: API-Bericht über die Ölvorräte. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel / Vorwert: -3,8 Mio. Barrel



Zentralbanker-Reden



- 10:10 Uhr: Pille von der BoE

- 11:30 Uhr: Cunliffe von der BoE

- 1:00 Uhr: Williams von der FED (06.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin, so die Experten von XTB.Die Lage auf dem Ölmarkt habe sich stabilisiert und Rohöl werde heute Morgen wenig verändert gehandelt. Am Devisenmarkt würden die Zuflüsse in sichere Häfen dominieren, wobei CHF und JPY am besten abschneiden würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen, wobei das FOMC-Protokoll um 20:00 Uhr eine der wichtigsten sei Das Protokoll könnte weitere Einblicke in die Gründe für die Zinserhöhung um 75 Basispunkte geben und Aufschluss darüber geben, ob ein solch großer Schritt auch bei der nächsten Sitzung zu erwarten sei. Neben dem FOMC-Protokoll würden den Anlegern auch die ISM-Daten für Juni und der wöchentliche API-Bericht zu den US-Ölbeständen angeboten.11:00 Uhr: Eurozone, Einzelhandelsumsätze für Mai. Erwartung: -0,4% / Vorwert: 3,9% (im Jahresvergleich)