16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: -0,275 Mio. Barrel (API: -0,45 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: -1,096 Mio. Barrel (API: -4,48 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: +0,44 Mio. Barrel (API: -0,76 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



- 15:30 Uhr: Bowman von der FED

- 20:20 Uhr: Bowman von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Lowe's Companies (ISIN US5486611073/ WKN 859545) - vor Markteröffnung

- Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) - nach Börsenschluss

- Target Corporation (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Markteröffnung (17.08.2022/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, allerdings sei die Volatilität eher gering, da die Händler auf die Veröffentlichung der Einzelhandelsdaten aus den USA um 14:30 Uhr und des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr warten würden. Das Protokoll könnte neue Anhaltspunkte für den Zinserhöhungspfad der Zentralbank liefern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FED auf ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anhebe, sei von 39% am Vortag auf 41% gestiegen.Die Veröffentlichung des Berichts über die US-Einzelhandelsumsätze könnte wiederum Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft und die Rezessionsrisiken geben. Ein guter Bericht werde der FED Spielraum für eine noch schnellere Straffung geben. Abgesehen davon werde den Ölhändlern ein Bericht über die US-Lagerbestände vorgelegt, der zu einer gewissen kurzfristigen Volatilität am Ölmarkt führen könnte.10:00 Uhr: Polen - BIP-Bericht für Q2 2022 (vorläufig). Erwartung: 6,3%/ Vorwert: 8,5% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q2 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung: 4,0% (im Jahresvergleich)- Headline. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 1,0%- Kernrate. Erwartung: -0,1%/ Vorwert: 1,0%