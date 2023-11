10:00 Uhr - Polen, Datenpaket für Oktober:



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: 0,0% im Jahresvergleich. Zuvor: 0,0%

- Wachstum der Löhne. Erwartet: 11,8% gegenüber dem Vorjahr. Zuvor: 10,3%

- Industrieproduktion: Erwartet: 1,6% im Jahresvergleich. Zuvor: -3,1%



14:30 Uhr - Kanada, VPI-Inflation für Oktober. Erwartet: 3,2% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,8%

16:00 Uhr - USA, Verkäufe bestehender Häuser für Oktober. Erwartet: 3,91 Millionen. Zuvor: 3,96 Millionen

20:00 Uhr - FOMC-Protokoll

22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte



Reden der Zentralbanker:



10:05 Uhr - BoE Mitglied Gerken

11:15 Uhr - BoE Gouverneur Bailey

14:45 Uhr - EZB Mitglied McCaul

17:00 Uhr - EZB Präsident Lagarde

18:00 Uhr - EZB Mitglied Schnabel

18:35 Uhr - EZB Mitglied Centeno



Die wichtigsten Gewinnmitteilungen an der Wall Street:



- BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) - vor Börseneröffnung

- Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) - vor Börseneröffnung

- Kohl's Corporation (ISIN US5002551043/ WKN 884195) - vor Börseneröffnung

- Lowe's Companies (ISIN US5486611073/ WKN 859545) - vor Börseneröffnung

- HP Inc (ISIN US40434L1052/ WKN A142VP) - nach Börsenschluss

- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Börsenschluss (21.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden darauf hindeuten, dass die Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute leicht höher eröffnet werde. Dies folge auf einen positiven Handel an der Wall Street gestern und während der asiatisch-pazifischen Sitzung heute früh. Ein Rückgang der US-Renditen setze den USD unter Druck, der heute Morgen zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance gehöre. Auf der anderen Seite biete die USD-Schwäche Unterstützung für Gold und Silber, die um 0,7 bzw. 1,3% zulegen würden.Der Wirtschaftskalender sei in der ersten Tageshälfte eher dünn. Am Nachmittag werde es jedoch mit der Veröffentlichung des kanadischen VPI-Berichts für Oktober und des FOMC-Protokolls interessanter. Dies werde der letzte Inflationsbericht aus der kanadischen Wirtschaft sein, bevor die Bank of Canada am 6. Dezember 2023 über die Zinssätze entscheide. Bei den FOMC-Protokollen würden Trader nach Hinweisen darauf suchen, ob die US-Notenbanker nach der unveränderten Beibehaltung der Zinssätze in der Spanne von 5,25 bis 5,50% auf der November-Sitzung die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen sehen würden.Während sich die Gewinnsaison an der Wall Street langsam dem Ende zuneige, werde den Tradern heute nach Börsenschluss ein Bericht vorgelegt, der große Auswirkungen auf die Stimmung im Technologiesektor haben könnte - die Ergebnisse von NVIDIA.