14:30 Uhr: USA - EPI für September (im Jahresvergleich):



Headline. Erwartung 8,4%/ Vorwert 8,7%

Kernrate. Erwartung 7,3%/ Vorwert 7,3%



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



22:40 Uhr: API-Bericht über Ölvorräte. Erwartung -1,2 Mio. Barrel/ Vorwert -1,77 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: Haskel von der BoE

13:35 Uhr: BoE-Chefökonom Pille

15:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

16:00 Uhr: Kashkari von der FED

19:00 Uhr: Mann von der BoE

19:45 Uhr: Barr von der FED

00:30 Uhr: Bowman von der FED (12.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Index-Futures würden heute auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der Sitzung hindeuten. Dies folge auf eine gemischte Sitzung in Asien, bei der australische und südkoreanische Indices zugelegt hätten sowie japanische und chinesische Aktien gefallen seien. Öl werde höher gehandelt, nachdem die polnischen Behörden erklärt hätten, sie hätten ein Leck in der Druzba-Ölpipeline entdeckt. Der JPY sei die am schlechtesten abschneidende G10-Währung nach dem größten Rückgang der Maschinenbestellungen seit sechs Monaten.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen, aber heute drehe sich alles um das FOMC-Protokoll (20:00 Uhr). Obwohl das Protokoll immer genau verfolgt werden sollte, könne die Wirkung der Veröffentlichung etwas begrenzt sein. Die jüngste Sitzung der FED habe vor der Veröffentlichung solider Daten vom US-Arbeitsmarkt stattgefunden, die der FED wahrscheinlich versichert hätten, dass sie ihre Geldpolitik weiter straffen könne. Allerdings könnten gemäßigte Bemerkungen in dem Dokument bereits überholt sein, während restriktive Bemerkungen dem Markt kein Wissen vermitteln sollten, das er noch nicht habe. Abgesehen davon könnten der US-EPI-Bericht und die Reden von FED-Mitgliedern am Nachmittag auch für etwas USD-Volatilität sorgen.