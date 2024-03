Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



11:00 Uhr, Eurozone, Bauproduktion: 0,9% zuvor



15:30 Uhr, USA, Rohölvorräte (EIA): -1 Mio. Prognose gegenüber -1,5 Mio. zuvor



- Benzinvorräte: -2,6 Mio. Prognose gegenüber -5,66 Mio. zuvor

- Destillatvorräte: -0,5 Mio. Prognose gegenüber 0,88 Mio. zuvor



16:00 Uhr, Eurozone, vorläufige Ergebnisse zur Verbraucherstimmung: -15 Prognosen gegenüber -15,5 zuvor

20:00 Uhr, Vereinigte Staaten, FOMC-Entscheidung: Prognose von 5,5% gegenüber zuvor 5,5%

20:30 Uhr, Vereinigte Staaten, Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell

21:45 Uhr, Neuseeland, BIP QoQ: erwartet 0,1% gegenüber -0,3% zuvor (erwartet 0% im Jahresvergleich, -0,6% zuvor)



Reden der Zentralbanker:



9:45 Uhr - EZB-Mitglied Lagarde

10:00 Uhr - EZB-Mitglied Lane

13:00 Uhr - EZB-Mitglied de Cos

14:45 Uhr - EZB-Mitglied Schnabel

17:30 Uhr - EZB-Mitglied Nagel, Villeroy

20:30 Uhr - FED-Mitglied Powell (20.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige makroökonomische Kalender sei recht überschaubar, wenngleich zwischen 20:00 und 22:00 Uhr deutscher Zeit mit erheblicher Volatilität an den US-amerikanischen Aktien- und Anleihemärkten zu rechnen sei. Das Fenster der Volatilität werde sich mit der FED-Entscheidung öffnen, bei der es fast eine ausgemachte Sache sei, dass die Zinssätze unverändert bleiben würden, aber die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich auf den Dot Plot der Federal Reserve Banker und die Kommentare von Jerome Powell richten.Von den dovishen Überraschungen dürfte der Markt etwas mehr über die schrittweise Reduzierung des QT-Programms und den Horizont für die erste Zinssenkung "Mitte des Jahres" erfahren. Auch das Fehlen übertriebener Vorsicht in Powells Tonfall im Zusammenhang mit den letzten beiden höher als prognostizierten VPI-Werten in den USA könnte von der Wall Street als dovish interpretiert werden.Andererseits könnten Äußerungen über die besorgniserregend verfestigte Dienstleistungsinflation und die Betonung des ungewissen Zeitpunkts der geldpolitischen Lockerung von den Märkten als falkenhaftes Signal aufgefasst werden und die Erwartungen auf Zinssenkungen der FED über die Jahresmitte hinaus erhöhen. Andererseits habe der jüngste PCE-Wert den Erwartungen entsprochen, und die ISM-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor hätten nach unten überrascht.