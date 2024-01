Januar 30: Dienstag



1:30 Uhr - Australien, Einzelhandelsumsatz

9:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation und BIP-Bericht

10:00 Uhr - Deutschland, Italien, BIP-Bericht

11:00 Uhr - Eurozone, BIP-Bericht

16:00 Uhr - USA, JOLTS-Daten



Januar 31: Mittwoch



1:30 Uhr - Australien, VPI-Inflation

2:00 Uhr - China, PMI-Daten

10:00 Uhr - Polen, BIP-Bericht

14:00 Uhr - Deutschland, VPI-Inflation

14:15 Uhr - USA, ADP-Bericht

16:30 Uhr - USA, EIA-Daten zu den Ölvorräten

20:00 Uhr - USA, FOMC-Entscheidung

20:30 Uhr - USA, Powells Konferenz



Februar 1: Donnerstag



1:30 Uhr - Japan, PMI-Index für die Industrie

2:45 Uhr - China, Caixin PMI-Index für die Industrie

9:00/10:30 Uhr - PMI-Daten für europäische Länder und das Vereinigte Königreich

11:00 Uhr - Eurozone, HVPI-Inflation



13:00 Uhr - UK, BoE-Entscheidung

13:30 Uhr - USA, Challenger-Bericht

14:30 Uhr - USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung

15:30 Uhr - Kanada, PMI-Daten für die Industrie

16:00 Uhr - USA, ISM PMI Daten für die Industrie

16:30 Uhr - USA, EIA-Bericht über Gasvorräte



Februar 2: Freitag



14:30 Uhr - USA, NFP-Daten

16:00 Uhr - USA, UoM-Daten

16:00 Uhr - USA, Aufträge für langlebige Güter (29.01.2024/ac/a/m)





Die Futures würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der Kassensitzung in Europa hindeuten. Der heutige Makrokalender sei recht dünn gesät. Die einzige Veröffentlichung, die die Aufmerksamkeit der globalen Märkte verdiene, sei der Dallas FED-Index.Trotz des schwachen Starts werde es im weiteren Verlauf der Woche mehrere wichtige Ereignisse geben. Am Dienstag würden die Anleger die BIP-Daten aus Europa erfahren, am Mittwoch werde die FED ihre Zinsentscheidung bekannt geben, und man werde den ADP-Bericht kennenlernen. Am Freitag würden die endgültigen PMI-Daten und der NFP-Bericht veröffentlicht.Die laufende Bilanzsaison der Unternehmen werde diese Woche ebenso interessant sein. Am Dienstag erwarte man u.a. die Ergebnisse von Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186). Am Mittwoch richte sich die Aufmerksamkeit auf Novo Nordisk (ISIN DK0062498333/ WKN A3EU6F) und MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602), während am Donnerstag Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) ihre Ergebnisse vorlegen würden. Der Freitag werde wertvolle Informationen über die Ergebnisse der wichtigsten Vertreter der Kraftstoffindustrie bringen.

Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):

16:30 Uhr - USA, Dallas FED-Index