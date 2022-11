14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für September (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung -0,5%/ Vorwert 0,7%

- Ohne Autos. Erwartung -0,6%/ Vorwert 0,7%



16:00 Uhr: USA - Richmond-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung -6,0/ Vorwert: -10,0

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölvorräten. Erwartung -0,5 Mio. Barrel/ Vorwert -5,83 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: Holzmann von der EZB

11:15 Uhr: Rehn von der EZB

17:00 Uhr: Mester von der FED

18:00 Uhr: Rogers von der BoE

19:00 Uhr: Nagel von der EZB

20:15 Uhr: George von der FED

20:45 Uhr: Bullard von der FED



Wichtigste US-Ergebnisberichte:



- Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) - vor Börseneröffnung

- Dollar Tree (ISIN US2567461080/ WKN A0NFQC) - vor Markteröffnung

- Warner Music Group (ISIN US9345502036/ WKN A2P0W9) - vor Markteröffnung

- HP (ISIN US40434L1052/ WKN A142VP) - nach Börsenschluss (22.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der heutigen Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf eine schwache Sitzung an der Wall Street gestern und einen freundlichen Handel in China heute. Die Währungen der Antipoden - AUD und NZD - seien die Top-Performer der G10, während der US-Dollar am meisten zurückbleibe. Die Abwertung des USD verschaffe den Edelmetallen Auftrieb: Gold handle aktuell 0,3% höher. Die wichtigsten Kryptowährungen würden wenig verändert gehandelt, wobei Bitcoin unter der Marke von 16.000 Dollar bleibe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei dünn, aber nicht so dünn wie gestern. Am Vormittag würden den Anlegern die polnischen Arbeitsmarkt- und Industrieproduktionsdaten sowie am frühen Nachmittag den Zinsentscheid der Ungarischen Zentralbank angeboten. Was den nordamerikanischen Handel betreffe, so seien die einzigen nennenswerten Daten die kanadischen Einzelhandelsumsätze und der API-Bericht zu den Ölvorräten. Die Hauptwährungen, insbesondere EUR und USD, könnten jedoch im Laufe des Tages aufgrund der Reden der Zentralbanker eine gewisse Volatilität erfahren.10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktdaten für Oktober (im Jahresvergleich):- Lohnwachstum. Erwartung 14,0%/ Vorwert 14,5%10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Oktober. Erwartung 7,8%/ Vorwert 9,8% (im Jahresvergleich)14:00 Uhr: Zinsentscheid der Ungarischen Zentralbank