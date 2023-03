Dienstag:



08:00 Uhr: Großbritannien, Arbeitsmarktbericht für Januar

13:30 Uhr: USA - VPI für Februar

21:40 Uhr: API-Bericht über die US-Ölvorräte



Mittwoch:



03:00 Uhr: China, monatliche Konjunkturdaten für Februar

13:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Februar

15:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Ölvorräten



Donnerstag:



03:30 Uhr: Australien - Beschäftigungsbericht für Februar

13:30 Uhr: USA - Baugenehmigungen und Baubeginne für Februar

14:15 Uhr: EZB-Zinsentscheid



Freitag:



11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Februar (endgültig)

15:00 Uhr: USA - Index der Universität von Michigan für März (13.03.2023/ac/a/m)





Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten, während die US-Index-Futures deutlich über den Schlusskursen vom Freitag notieren würden. Die Ansteckungsgefahr durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) scheine sich in Grenzen zu halten, nachdem die FED und das Finanzministerium ein Notkreditprogramm für Banken aufgelegt und zugesichert hätten, dass die Einleger der SVB (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) geschützt seien und ab heute uneingeschränkten Zugang zu Geldmitteln haben würden.Die britischen Behörden hätten außerdem bestätigt, dass der britische Zweig der SVB bereits für 1 GBP an HSBC verkauft worden sei und die Einleger dieser Niederlassung nun ebenfalls vollständig geschützt seien. Dies habe zu einer Erleichterungsrally bei den Kryptowährungen über das Wochenende sowie bei den US-Index-Futures heute geführt.Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, aber die SVB-Geschichte werde heute und in den kommenden Tagen weiterhin im Mittelpunkt stehen, zumal die Probleme im US-Bankensektor zu einem starken Rückgang der Zinserhöhungserwartungen für die FOMC-Sitzung nächste Woche geführt hätten. Der Markt rechne nun mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 100% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, während noch am Donnerstag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte als nahezu sicher gegolten habe.Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche: