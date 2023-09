Detaillierter Kalender des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit:



10:00 Uhr, Polen - Makrodaten für August:



- Industrieproduktion: erwartet -1,7% y/y (im Jahresvergleich); zuvor -2,7%

- Gehälter: erwartet 11,8% y/y; zuvor 10,4%

- Preise der Industrieproduktion: Erwartet -2,6% y/y; zuvor -1,7%



20:00 Uhr, USA - Die Zinsentscheidung der FED: Es werde erwartet, dass die Zinssätze auf dem Niveau von 5,25-5,50% bleiben würden.



20:30 Uhr, USA - Pressekonferenz von Jerome Powell





Heute würden die wichtigsten Indices in Europa leicht höher eröffnen und einen Teil der gestrigen Verluste wieder wettmachen. Die Märkte würden hauptsächlich auf die Zinsentscheidung der FED um 20:00 Uhr und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell um 19:30 Uhr MESZ warten. Daher würden sich die Märkte bis dahin wahrscheinlich nervös verhalten und auf die Entscheidung warten.Eine Pause bei den Zinserhöhungen und eine Beibehaltung der Zinssätze in der derzeitigen Spanne von 5,25 bis 5,50% sei fast sicher. Wichtiger für die Märkte werde jedoch die Botschaft auf der Konferenz nach der Bekanntgabe der Entscheidung sein. Eine weitere Anhebung um 0,25 Basispunkte stehe auf der November- oder Dezember-Sitzung zur Debatte. Diese Erhöhung sei jedoch noch nicht vollständig vom Markt eingepreist, und die Richtung, die Jerome Powell einschlage, könnte in dieser Angelegenheit entscheidend sein.