16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: -1,037 Mio. Barrel (API: -4,04 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: -0,857 Mio. Barrel (API: -1,06 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: 0,5 Mio. Barrel (API: -0,55 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Zinsentscheidung



Reden der Zentralbanker:



20:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell (Pressekonferenz nach der Entscheidung)



Wichtige Berichte von der Wall Street:



- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - nach Börsenschluss

- Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss

- Hilton (ISIN US43300A2033/ WKN A2DH1A) - vor Markteröffnung

- Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung



- Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - nach Börsenschluss

- QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) - nach Börsenschluss

- Shopify (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP) - vor Markteröffnung

- Spotify (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN) - vor Markteröffnung (27.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften heute mit einem Plus in den Handel starten. Der deutsche Leitindex bilde eine Ausnahme aufgrund der sich verschlechternden Verbraucherstimmung. Die kürzlich vom GfK veröffentlichten Daten würden zeigen, dass sich die Stimmung von -27,4 auf -30,6 verschlechtert habe und damit deutlich unter den Schätzungen der Analysten von -28,9 liege.Der Wirtschaftskalender für Europa enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen, aber am Nachmittag werde es interessanter. Die FED werde ihre geldpolitischen Entscheidungen um 20:00 Uhr bekannt geben, gefolgt von der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell um 20:30 Uhr. Die Märkte würden eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwarten. Händler würden sich auf Powells Kommentare zur Wirtschaft und zum künftigen Zinspfad konzentrieren.Abgesehen von der FED könnten der Bericht über langlebige Wirtschaftsgüter in den USA um 14:30 Uhr und die DOE-Ölbestandsdaten um 16:30 Uhr eine gewisse Volatilität beim USD bzw. beim Öl auslösen. An der Berichtsfront werde Meta nach US-Börsenschluss berichten. Darüber hinaus würden auch zahlreiche andere große US-Unternehmen vor oder nach der Sitzung über ihre Ergebnisse berichten.- Headline. Erwartung: -0,5%/ Vorwert: 0,7%- Ohne Transport. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,7%16:00 Uhr: USA - schwebende Hausverkäufe für Juni. Erwartung: -1,5%/ Vorwert: 0,7% (im Monatsvergleich)