11:00 Uhr: EU - Industrieproduktion:

• erwartet: 1,0% MoM, zuvor: -4,1% MoM



11:00 Uhr: EU - Einzelhandelsverkäufe:

• erwartet: 0,9% YoY, zuvor: -1,4% YoY



14:30 Uhr: USA - Erzeugerpreisindex-Inflation:

• EPI (erwartet: 1,5% YoY, zuvor: 2,3% YoY)

• EPI Kern (erwartet: 2,9% YoY, zuvor: 3,2% YoY)



20:00 Uhr: USA - FED-Zinssatzentscheidung:

• erwartet: 5,0% bis 5,25%, zuvor: 5,0% bis 5,25%



20:30 Uhr: USA - FED-Pressekonferenz





Der heutige Tag stehe ganz im Zeichen der Entscheidung über die Zinssätze in den USA, die um 20:00 Uhr bekannt gegeben werde. Derzeit seien sich die Märkte einig und würden mit einer 91%igen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau innerhalb der Spanne von 5,00% bis 5,25% bleiben würden. Trotz der erwarteten Pause sei es jedoch unwahrscheinlich, dass die FED ein Ende der Zinserhöhungen signalisieren werde, und sie werde die Tür für eine Fortsetzung in zukünftigen Sitzungen offen lassen.Neben der FED-Entscheidung würden die Anleger auch etwas über die PPI-Inflation im Mai erfahren, die voraussichtlich von 2,3% im vorherigen Monat auf 1,5% und die PPI-Kerninflation von 3,2% auf 2,9% zurückgehen werde. Diese Daten würden jedoch nach der gestrigen Veröffentlichung der VPI-Inflation nicht so wichtig sein.8:30 Uhr: Ungarn - Industrieproduktion:• NSA (erwartet: -8,3% YoY, zuvor: -4,1% YoY)