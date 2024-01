08:45 Uhr, Frankreich - Inflationsdaten für Dezember (veröffentlicht):



- Französischer PPI: aktuell 0,1% MoM; zuvor 2,3% MoM;

- Französischer Verbraucherpreisindex: aktuell 3,1% YoY; zuvor 3,7% YoY;

- Französischer HVPI: tatsächlich -0,2% MoM; Prognose -0,2% MoM; zuvor 0,1% MoM;

- Französischer Verbraucherpreisindex: aktuell -0,2% MoM; Prognose 0,0% MoM; zuvor 0,1% MoM;

- Französischer HVPI: tatsächlich 3,4% YoY; Prognose 3,3% YoY; zuvor 4,1% YoY;



14:00 Uhr, Deutschland - Inflationsdaten für Januar:



- Deutscher HVPI: Prognose -0,1% MoM; zuvor 0,2% MoM;

- Deutscher HVPI: Prognose 3,2% YoY; zuvor 3,8% YoY;

- Deutscher Verbraucherpreisindex: Prognose 0,2% MoM; zuvor 0,1% MoM;

- Deutscher Verbraucherpreisindex: Prognose 3,0% YoY; zuvor 3,7% YoY;



14:15 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten für Januar:



- ADP Nonfarm Employment Change: Prognose 145K; zuvor 164K;



16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:



- Wöchentliche EIA-Destillatvorräte: Prognose -0,425 Mio.; zuvor -1,417 Mio;

- Benzinvorräte: Prognose 1,483 Millionen; zuvor 4,913 Millionen;

- Rohölvorräte: Prognose -0,217 Mio.; zuvor -9,233 Mio.;



20:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Erklärung

20:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Leitzinsentscheidung der FED für Dezember: Prognose 5,50%; zuvor 5,50%;

20:30 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Pressekonferenz (31.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Im Mittelpunkt des heutigen Makrokalenders stünden die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im ersten Teil des Tages und die Makroveröffentlichungen aus den USA im zweiten Teil.Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland, der Schweiz und Spanien seien schlechter gewesen als erwartet, wobei nur Spanien eine positive jährliche Dynamik aufgewiesen habe. Die Daten aus Deutschland hätten sowohl auf Jahres- als auch auf Monatsebene eine anhaltend signifikant negative Dynamik gezeigt, was die Schwäche der deutschen Wirtschaft und des Verbrauchers bestätige.Im zweiten Teil des Tages werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger über den Ozean hinweg auf die USA richten. Zunächst werde man den Arbeitsmarktbericht erfahren. Die Anleger würden eine weitere Stabilisierung in diesem Sektor erwarten, was die Hoffnung auf schnellere Zinssenkungen unterstützen könnte.Das wichtigste Ereignis des Tages werde natürlich die Entscheidung der FED und die Rede von Jerome Powell um 19:30 Uhr GMT sein. Der Markt werde auf die Bestätigung eines möglichen Pfades für Zinssenkungen im Jahr 2024 warten.