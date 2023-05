Heute würden Investoren wichtige Inflationsdaten für den Monat Mai in Europa erfahren. In Polen werde ein Rückgang der Inflation auf 13,2% prognostiziert, in Deutschland auf 6,5% und in Frankreich auf 7,4% im Jahresvergleich.



Detaillierter Kalender:



08:30 Uhr: Schweiz - Einzelhandelsumsätze Erwartet: -1,4% im Jahresvergleich, Vorher: -1,9% im Jahresvergleich

08:45 Uhr: Frankreich - CPI Erwartet: 5,5% im Jahresvergleich, Vorher: 5,9% im Jahresvergleich

10:00 Uhr: Polen - CPI Erwartet: 13,2% im Jahresvergleich, Vorher: 14,7% im Jahresvergleich

15:00 Uhr: Deutschland - CPI Erwartet: 6,5% im Jahresvergleich, Vorher: 7,2% im Jahresvergleich

22:40 Uhr: USA - Rohölbestände Erwartet: 0,7 Mio. Barrel, Vorher: -6,8 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



10:30 Uhr: Visco, Präsident der Bank of Italy

14:30 Uhr: Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank

14:50 Uhr: Bowman, FED-Mitglied

14:50 Uhr: Collins, FED-Mitglied

17:00 Uhr: Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank

19:30 Uhr: Harker, FED-Mitglied

19:30 Uhr: Harker, FED-Mitglied

19:30 Uhr: Jefferson, FED-Mitglied





Im heutigen Kalender gebe es mehrere besonders wichtige Veröffentlichungen, darunter Inflationsdaten aus Europa, die die Zentralbankmitglieder sicherlich genau beobachten würden. Am Anfang des Tages hätten sich Investoren mit den Industrieproduktionsdaten aus Japan und den PMI-Daten aus China vertraut gemacht, die kurz gesagt schlechter als erwartet ausgefallen seien. Die Industrieproduktion in Japan sei im Vergleich zum erwarteten Wachstum von 1,5% der Analysten um 0,4% gegenüber dem Vormonat gesunken. Ebenso seien die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich um 5,0% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was weniger sei als die erwarteten 7,0% im Jahresvergleich.

Als Reaktion auf die schwächeren Daten habe der japanische Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) über 1,1% verloren. Die Bedenken hinsichtlich einer verlangsamten Wirtschaftstätigkeit in China seien auch nach den PMI-Daten im Mai gerechtfertigt, wobei der industrielle Subindex bei 48,8 gelegen habe, verglichen mit den erwarteten 49,4.