10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für Februar:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 47,5/ Vorwert: 47,0

- Dienstleistungen. Erwartung: 49,2/ Vorwert: 48,7



11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Index für Februar. Erwartung: 22,0/ Vorwert: 16,9



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Dezember (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: +0,5%/ Vorwert: -0,1%

- Kernwert. Erwartung: 0,0%/ Vorwert: -0,6%



14:30 Uhr: Kanada - VPI für Januar. Erwartung: 6,1%/ Vorwert: 6,3% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - PMIs für Februar:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 47,3/ Vorwert: 46,9

- Dienstleistungen. Erwartung: 47,2/ Vorwert: 46,8



16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Januar. Erwartung: 4,1 Millionen/ Vorwert: 4,02 Millionen



Wichtigste US-Quartalsberichte:



- Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) - vor Markteröffnung

- Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) - nach Börsenschluss

- Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) - vor Markteröffnung (21.02.2023/ac/a/m)





