Im Laufe des Tages würden die Anleger die Protokolle des FED-Treffens genau verfolgen, die um 20:00 Uhr veröffentlicht würden, sowie Reden von Zentralbankern, um Hinweise auf zukünftige geldpolitische Pläne zu erhalten.



Makrodaten:



10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex für Mai. Erwartet: 93. Zuvor: 93,6

12:00 Uhr: Vereinigtes Königreich - CBI-Aufträge für Mai. Erwartet: 19. Zuvor: 20

20:00 Uhr: USA - FOMC-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



11:30 Uhr: Vereinigtes Königreich, BoE-Vorsitzender Bailey

16:00 Uhr: Vereinigtes Königreich, BoE-Vorsitzender Bailey spreche erneut

19:10 Uhr: USA - FOMC-Mitglied Waller

20:45 Uhr: EU - EZB-Vorsitzende Lagarde







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach der gestrigen Sackgasse bei der US-Schuldenobergrenze hätten die Märkte in der asiatisch-pazifischen Region mit gemischten Stimmungen gehandelt. Der makroökonomische Kalender für heute sei ziemlich voll, was voraussichtlich zu anhaltender erhöhter Volatilität an den Märkten führen werde.Bereits in den frühen Stunden des heutigen Tages hätten die Anleger die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand erhalten. Der Leitzins (OCR) sei um 25 Basispunkte auf 5,50% angehoben worden. Trotz der Zinserhöhung werte der neuseeländische Dollar nach Äußerungen des Zentralbankgouverneurs Adrian Orr erheblich ab. Orr habe das Ende des Zinserhöhungszyklus und die Beibehaltung der Zinsen auf dem aktuellen Niveau signalisiert. Die neuen makroökonomischen Daten aus Neuseeland seien zufriedenstellend, und das derzeitige Niveau der Straffung werde als ausreichend angesehen.