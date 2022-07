- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,650 Mio./ Vorwert: 1,695 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,582 Mio./ Vorwert: 1,549 Mio.



22:40 Uhr: API-Bericht zu US-Ölbeständen. Erwartung: -0,9 Mio. Barrel/ Vorwert: +4,76 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



19:45 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Halliburton (ISIN:US4062161017/ WKN 853986) - vor Markteröffnung

- Hasbro (ISIN US4180561072/ WKN 859888) - vor Markteröffnung

- Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) - vor Markteröffnung

- Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) - vor Markteröffnung

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss (19.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die DE30-Futures würden derzeit über 100 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notieren. Die Stimmung an den Märkten habe sich gestern an der Wall Street eingetrübt, und auch an den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum sei später ein schwacher Handel zu beobachten gewesen. Rohstoffe würden angesichts der USD-Schwäche aufatmen, während die Antipoden-Währungen (AUD und NZD) unter den G10-Majors führend seien.Der Kalender für den heutigen Tag enthalte keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen. Der Inflationsbericht aus dem Euroraum werde eine Revision der Juni-Daten sein und dürfte daher keinen großen Einfluss auf den EUR haben. Das GBP könnte während der Rede von Gouverneur Bailey um 19:45 Uhr einige Bewegungen erfahren. Berichte von Johnson & Johnson, Lockheed Martin und Netflix seien die Höhepunkte des heutigen Kalenders an der Wall Street.14:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Juni: