11:00 Uhr - Endgültige harmonisierte CPI-Daten für Oktober aus der Eurozone:



- Hauptlesung y/y (im Jahresvergleich) Erwartet: 2,9%. Zuvor: 4,3%. Hauptlesung m/m. Erwartet: 0,1%. Zuvor: 0,3%.

- Kernlesung r/r. Erwartet: 4,2%. Zuvor: 4,5% Kernlesung m/m. Erwartet: 0,2%. Zuvor: 0,2%.



14:30 Uhr - US-Immobilienmarktdaten für Oktober



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr - EBC Villeroy

09:30 Uhr - EBC Lagarde

10:00 Uhr - EBC Holzmann



14:00 Uhr - EBC Nagel

14:10 Uhr - BoE Ramsden

14:15 Uhr - EBC Wunsch

14:15 Uhr - BoE Greene



14:45 Uhr - FED Collins

14:45 Uhr - FED Barr

15:30 Uhr - FED Daly

15:45 Uhr - FED Goolsbee (17.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Futures würden derzeit auf eine gemischte Eröffnung in der letzten Börsensitzung dieser Woche hindeuten. Die etwas gedämpfte Stimmung an der Wall Street gestern und die Reaktionen auf die Einzelhandelsergebnisse in den USA hätten heute Auswirkungen auf die Aktienindices in der asiatisch-pazifischen Region.Der KOSPI in Korea habe intraday fast 0,85% verloren, und der Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) in Japan habe um 0,15% nachgegeben. Der Hang Seng (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) schneide derzeit sehr schlecht ab und verliere täglich fast 2%.Im makroökonomischen Kalender für Freitag würden sich unter anderem: endgültige CPI-Daten aus der Eurozone, Daten zu Wohnungsbauaktivitäten in den USA und zahlreiche Reden von Zentralbankern finden.