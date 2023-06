08:30 Uhr: Schweiz, VPI-Inflation für Mai. Erwartet: 2,2% YoY. Voraussichtlich: 2,6% YoY

09:00 Uhr: Türkei, VPI-Inflation für Mai. Erwartet: 39,2% YoY. Bisher: 43,7% YoY

09:15 Uhr: Spanien, PMI für Dienstleistungen für Mai. Erwartet: 56.8. Vorherige: 57,9

09:45 Uhr: Italien, PMI für Dienstleistungen für Mai. Erwartet: 57.0. Vorherige: 57,6

09:50 Uhr: Frankreich, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 52.8



09:55 Uhr: Deutschland, Dienstleistungs-PMI für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57.8

10:00 Uhr: Euroraum, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.9

10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.1

10:30 Uhr: Euroraum, Sentix-Index für Juni. Erwartet: -15,1. Bisher: -13,1

11:00 Uhr: Euroraum, PPI-Inflation für April. Erwartet: 1,5% YoY. Bisher: 5,9% YoY



15:45 Uhr: USA, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.1

16:00 Uhr: US, Fabrikaufträge für April. Erwartet: 0,8% MoM. Bisher: 0,4% MoM

16:00 Uhr: US, ISM für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für Mai. Erwartet: 52.3. Vorherige: 51,9



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

16:00 Uhr: EZB Nagel

17:15 Uhr: EZB Wunsch

19:30 Uhr: FED Mester (05.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hindeuten. Diese Entwicklung folge auf einen positiven Handel in Asien heute und einen soliden Handel an der Wall Street am Freitag. Die Story des Tages sei der Ölpreis, nachdem sich die OPEC+ am Wochenende auf eine Verlängerung der Förderkürzungen bis 2024 geeinigt habe. Darüber hinaus habe Saudi-Arabien für Juli eine freiwillige Kürzung um 1 Mio. bpd angekündigt. Der Ölpreis sei mit einer Kurslücke von über 1,5% in die neue Handelswoche gestartet, doch die meisten dieser Gewinne seien bereits wieder aufgezehrt worden.Der Wirtschaftskalender für heute sei vollgepackt mit Datenveröffentlichungen, von denen die meisten jedoch als zweitrangig angesehen werden könnten und keinen großen Einfluss auf die Märkte haben dürften.