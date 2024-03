13:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze für Februar:



- Headline. Erwartet: 0,8% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,8%

- Ex-Transport. Erwartet: 0,5% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,6%



13:30 Uhr - USA, PPI-Inflation für Februar:



- Headline. Erwartet: 1,1% im Jahresvergleich. Zuvor: 0,9%

- Kernrate. Erwartet: 1,9% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,0%



13:30 Uhr - USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 218k. Zuvor: 217k

15:00 Uhr - USA, Lagerbestände der Unternehmen für Januar. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%

15:30 Uhr - EIA-Erdgasspeicher. Erwartet: -37 bcf. Zuvor: -40 bcf



Reden der Zentralbanker:



10:30 Uhr - EZB-Mitglied Elderson

12:00 Uhr - EZB-Mitglied Schnabel

13:00 Uhr - EZB-Mitglied Knot

18:00 Uhr - EZB-Mitglied de Cos

19:00 Uhr - EZB-Mitglied de Guindos

19:30 Uhr - EZB-Mitglied Stournaras (14.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten Blue-Chip-Indices des alten Kontinents heute unverändert oder leicht schwächer eröffnen würden. Dies folge auf einen gemischten Handel an der Wall Street gestern und während der asiatisch-pazifischen Sitzung heute früh. Der JPY gebe trotz der großen Lohnerhöhungen, die von den Gewerkschaften ausgehandelt worden seien, nach. Bitcoin tendiere höher und teste heute den Bereich von 73.500 USD.Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei fast leer. Tradern werde der endgültige spanische Verbraucherpreisindex für Februar angeboten, der jedoch keine größeren Kursbewegungen auslösen dürfte. Interessanter werde es am Nachmittag mit der Veröffentlichung der US PPI und Einzelhandelsumsätze für Februar, beide um 13:30 Uhr deutscher Zeit. Trader aus dem Energiesektor würden sich auf den EIA-Bericht über die Erdgasspeicher konzentrieren. Obwohl für heute fast keine Daten aus Europa anstünden, könnte der EUR dennoch eine gewisse Volatilität erfahren, da eine Reihe von Reden von EZB-Mitgliedern anstehe.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):13:30 Uhr - Kanada, Verkäufe im Verarbeitenden Gewerbe für Januar. Erwartet: 0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,7%