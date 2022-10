14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für August (im Monatsvergleich):



- Headline Erwartung 0,2%/ Vorwert -2,5%

- Ohne Autos. Erwartung 0,3%/ Vorwert -3,1%



Reden der Zentralbanker:



- 15:10 Uhr: Williams von der FED



Wichtige Quartalsberichte von der Wall Street:



- American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) - vor Markteröffnung

- Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) - vor Markteröffnung

- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor Markteröffnung (21.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einem enttäuschenden US-Handel und dem asiatischen Handel seien die europäischen Aktienmärkte heute schwächer in den Handel gestartet. Der US-Dollar sei heute Morgen die am besten abschneidende Hauptwährung und übe Druck auf die Rohstoffpreise aus. GBP und NZD seien die größten Nachzügler in den G10-Ländern.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Den Händlern würden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Polen und Kanada angeboten, deren Auswirkungen auf den PLN- und CAD-Markt jedoch begrenzt sein dürften. Was die Unternehmensgewinne angehe, so stünden heute Berichte von American Express und Verizon Communications auf der Tagesordnung.10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für September. Erwartung 21,5%/ Vorwert 21,5% (im Jahresvergleich)