10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für Dezember:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 47,1/ Vorwert 47,1

- Dienstleistungen. Erwartung 48,6/ Vorwert 48,5



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für Dezember:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 46,2/ Vorwert 46,5

- Dienstleistungen. Erwartung 48,5/ Vorwert 48,8



11:00 Uhr: Eurozone - VPI für November (endgültig). Erste Veröffentlichung: 10,0% (im Jahresvergleich)

14:00 Uhr: Polen - Kerninflation für November. Erwartung 11,3%/ Vorwert 11,0% (im Jahresvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMIs für Dezember:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung 47,7/ Vorwert 47,7

- Dienstleistungen. Erwartung 46,5/ Vorwert 46,2



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: Holzmann von der EZB

12:00 Uhr: Centeno von der EZB

12:30 Uhr: Knot von der EZB

18:00 Uhr: Daly von der FED (16.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices dürften heute leicht höher eröffnen und versuchen, einen Teil der Verluste, die sie nach der gestrigen EZB-Zinsentscheidung erlitten hätten, wieder wettzumachen. Zwar stünden heute keine Zinsentscheidungen der Zentralbanken auf dem Programm, doch würden die Märkte durch die Veröffentlichung der vorläufigen PMIs für Dezember in Bewegung geraten. Was die Daten aus Europa betreffe, so werde das Augenmerk auf den Veröffentlichungen aus Frankreich und Deutschland liegen, wobei erwartet werde, dass die Indices aus beiden Ländern im Vergleich zu den Novemberwerten mehr oder weniger unverändert bleiben würden.Die Einkaufsmanagerindices aus den Vereinigten Staaten würden zu den wichtigsten Daten der US-Sitzung gehören, doch sei zu beachten, dass sie sich in der Regel weniger stark auf die Kurse auswirken würden als ihre europäischen Pendants. Nicht zuletzt sollten Händler die heutigen Reden der EZB- und FED-Mitglieder verfolgen, da sie mehr Aufschluss über die jüngsten hawkishen Tendenzen geben könnten.