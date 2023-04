- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 48,0. Vorwert: 47,3

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices hätten den heutigen Handel leicht schwächer eröffnet. Diese Entwicklung folge auf einen schwachen Handel an der Wall Street gestern und einen rückläufigen asiatischen Handel heute früh. Der USD habe am Morgen einen Anstieg verzeichnet - EUR/USD sei wieder unter die Marke von 1,0950 gefallen, während GBP/USD den Bereich von 1,2400 getestet habe. Die Stärke des USD setze die Rohstoffpreise unter Druck, was zu einem Rückgang des Ölpreises und der Edelmetalle geführt habe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag werde von der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für den April dominiert. Die französischen und deutschen Werte um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr würden die am meisten beachteten Veröffentlichungen in Europa sein. Der Markt erwarte eine leichte Verbesserung im Verarbeitenden Gewerbe und eine leichte Verschlechterung im Dienstleistungssektor. Dennoch werde erwartet, dass das Verarbeitende Gewerbe im Bereich der Kontraktion bleibe, während der Dienstleistungssektor im Bereich der Expansion bleibe.Neben den PMIs würden den Händlern auch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Kanada, Reden von EZB- und FED-Mitgliedern sowie Quartalszahlen von Procter & Gamble und Schlumberger angeboten.09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für April:- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 47,9. Vorwert: 47,3- Dienstleistungen. Erwartung: 53,5. Vorwert: 53,9- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 45,6. Vorwert: 44,7- Dienstleistungen. Erwartung: 53,3. Vorwert: 53,710:00 Uhr: Euroraum - PMIs für April: