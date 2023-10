Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:



Dienstag



9:15 Uhr - Frankreich, Flash-PMIs für Oktober

9:30 Uhr - Deutschland, Flash-PMIs für Oktober

10:00 Uhr - Euroraum, Flash-PMIs für Oktober

10:30 Uhr - UK, Flash-PMIs für Oktober

15:45 Uhr - USA, Flash-PMIs für Oktober

Ergebnisse von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747)



Mittwoch



14:30 Uhr - Australien, VPI-Inflation für Q3 2023

16:00 Uhr - Zinsentscheidung der Bank of Canada

Ergebnisse von IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) und Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX)



Donnerstag



13:00 Uhr - CBRT-Zinsentscheidung

14:15 Uhr - EZB-Zinsentscheidung

14:30 Uhr - USA, BIP-Bericht für Q3 2023

Ergebnisse von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681)



Freitag



9:00 Uhr - Spanien, BIP-Bericht für Q3 2023

14:30 Uhr - USA, PCE-Inflation für September (23.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indexfutures würden darauf hindeuten, dass die Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute höher eröffnet werde. An den Märkten sei eine gewisse Erleichterung festzustellen, nachdem Israel seine Bodeninvasion im Gazastreifen nicht gestartet habe - ein Schritt, der wahrscheinlich zu einer Eskalation und einem möglichen Übergreifen auf die gesamte Region führen würde. Aktien würden höher gehandelt, während Öl und Gold nachgeben würden.

Reden der Zentralbanker:EZB-Mitglied Centeno- Cleveland-Cliffs (ISIN US1858991011/ WKN A2DVSM) - nach Börsenschluss- Calix (ISIN US13100M5094/ WKN A1CVEW) - nach Börsenschluss- Cadence Design Systems (ISIN US1273871087/ WKN 873567) - nach Börsenschluss- Logitech (ISIN CH0025751329/ WKN A0J3YT) - nach Börsenschluss- Medpace Holdings (ISIN US58506Q1094/ WKN A2APTV) - nach Börsenschluss