Die wichtigsten Makrodaten des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit:



09:00 Uhr: Spanien, Arbeitslosenquote. Vorhersage: 11,5%. Zuvor: 11,6%

13:00 Uhr: Türkei, CBRT-Entscheidung über die Zinssätze. Vorhersage: 35%. Zuvor: 30%

14:15 Uhr: Eurozone, EZB-Zinsentscheidung



14:30 Uhr: US, Makrodatenpaket:



- BIP für Q3. Vorhersagen: 4,3%. Zuvor: 2,1%

- Ansprüche auf Arbeitslosengeld. Vorhersagen: 209k. Zuvor: 198k

- BIP-Deflator. Vorhersagen: 2,5%. Zuvor: 1,7%

- PCE-Kern. Vorhersage: 2,5%. Zuvor: 3,7%

- Aufträge für langlebige Güter. Voraussagen: 1,7% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,1%



14:45 Uhr: Eurozone, EZB-Nachbereitungskonferenz mit Lagarde

16:00 Uhr: USA, anstehende Hausverkäufe. Vorhersagen: -1,9% im Monatsvergleich. Zuvor: -7,1%

16:30 Uhr: USA, Veränderung der Gasvorräte laut EIA. Vorhersage: 82 Mrd. Euro. Zuvor: 97 Mrd. (26.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen Kassensitzung in Europa hindeuten. Die sich verschlechternde Stimmung in Asien, die durch den gestrigen Ausverkauf an der Wall Street angeheizt worden sei, drücke die wichtigsten Benchmarks in wichtige Unterstützungszonen. Der NASDAQ habe die gestern wiederholt getestete 14.700-Punkte-Marke durchbrochen, und diese Rückgänge würden sich heute fortsetzen.Auch bei einzelnen Unternehmen müssten die Anleger mit erhöhter Volatilität rechnen. Unter anderem hätten die Mercedes-Benz-Gruppe (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) heute bereits ihre Ergebnisse vorgelegt.