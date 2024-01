14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Langlebige Güter für Dezember:



- Gebrauchsgüter ohne Verteidigung: zuvor 6,5% im Monatsvergleich;

- Aufträge für langlebige Güter: Prognose 1,1% im Monatsvergleich; zuvor 5,4%;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Baugenehmigungen: Prognose 1,495M; zuvor 1,467M;

14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Langlebige Güter für Dezember: Core Durable Goods Orders: Prognose 0,2% im Monatsvergleich; zuvor 0,5%;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten:



- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 200K; zuvor 187K;

- Fortgesetzte Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 1.828K; zuvor 1.806K;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Inflationsdaten:



- PCE-Kernpreise (Q4): Prognose 2,00%; zuvor 2,00%;

- PCE-Preise (Q4): zuvor 2,6%;



16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Verkäufe neuer Häuser für Dezember: Prognose 645K; zuvor 590K;



14:45 Uhr, Eurozone - EZB-Pressekonferenz

14:15 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde

17:00 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde (25.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Wirtschaftskalender enthalte mehrere wichtige Veröffentlichungen. Im ersten Teil des Tages werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die Entscheidung der EZB richten, die ihre Zinsentscheidung bekannt geben werde. Die Markterwartungen würden davon ausgehen, dass die Zinssätze auf demselben Niveau bleiben würden. Die Konferenz der EZB-Vorsitzenden Lagarde und die Annahmen der Bank in Bezug auf die Aussichten für die ersten Zinssenkungen in diesem Jahr könnten sich jedoch als wichtiger erweisen.Danach werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die andere Seite des Ozeans richten. Vor der Eröffnung der Kassensitzung in den USA würden Daten zur PCE-Inflation, zum annualisierten BIP für das vierte Quartal und zu den Aufträgen für langlebige Güter veröffentlicht. Die wichtigste Veröffentlichung werde die Höhe des Wachstums des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) sein, dessen annualisierter Wert voraussichtlich auf 2,0% fallen werde, verglichen mit 4,9% im vorherigen Quartal.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):10:00 Uhr, Deutschland - Deutscher ifo-Geschäftsklimaindex für Januar: Prognose 86,7; zuvor 86,4;14:15 Uhr, Eurozone - EZB-Zinsentscheidung für Januar: Prognose 4,50%; zuvor 4,50%;14:15 Uhr, Eurozone - Geldpolitische Erklärung der EZB- BIP-Preisindex (Q4): Prognose 2,3% im Quartalsvergleich; zuvor 3,3%;- BIP-Verkäufe (Q4): zuvor 3,6%;- BIP (Q4): Prognose 2,0% im Quartalsvergleich; zuvor 4,9%;