14:30 Uhr - US, Handelsbilanz für Juni. Erwartet: -91,8 Mrd. USD. Zuvor: -91,13 Mrd. USD



14:30 Uhr - US, BIP-Bericht für Q2 2023.



- BIP-Wachstum (annualisiert). Erwartet: 1,7%. Bisher: 2,0%

- Kern-PCE. Erwartet: 4,0% im Quartalsvergleich. Zuvor: 4,9%



16:00 Uhr - US, anstehende Hausverkäufe für Juni. Erwartet: -0,5% MoM. Zuvor: -2,7% MoM

16:30 Uhr - EIA-Bericht über die US-Erdgasvorräte. Erwartet: +14 bcf. Zuvor: +41 bcf



Reden der Zentralbanker



14:45 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde (Pressekonferenz nach der Sitzung)



Die wichtigsten Gewinnmitteilungen an der Wall Street:



- Mastercard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - vor Börseneröffnung

- AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) - vor Börseneröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Börseneröffnung

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- Ford Motor (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss





Europäische Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute hindeuten. Das Ergebnis der gestrigen FOMC-Sitzung sei nicht überraschend gewesen - die Zinssätze in den Vereinigten Staaten seien wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben worden, und Powell sei vorsichtig gewesen und habe keine klaren Vorgaben für die Zukunft gegeben.Heute würden die Anleger von einer anderen wichtigen Zentralbank hören - die Europäische Zentralbank werde um 14:15 Uhr die Zinsentscheidung bekannt geben. Die Erwartungen für die heutige EZB-Entscheidung seien die gleichen wie für die gestrige FOMC-Entscheidung - 25 Basispunkte Zinserhöhung und Betonung der Datenabhängigkeit der künftigen Entscheidung.Dennoch könnte es als Reaktion auf die EZB-Sitzung zu einer gewissen EUR-Volatilität kommen. Händler sollten am frühen Nachmittag ein besonderes Augenmerk auf EUR/USD richten, da um 14:30 Uhr auch einige hochkarätige US-Daten veröffentlicht werden, darunter ein BIP-Blitzbericht für Q2/2023. Es werde erwartet, dass die BIP-Daten eine Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zu Q1/2023 zeigen würden.