14:30 - US, CPI Verbraucherpreisindex für September:



- Headline Erwartet: 3,6% YOY (im Jahresvergleich) Bisher: 3,7% YoY

- Kernzahl Erwartet: 4,1% YoY. Bisher: 4,3% YoY



14:30 - US, Erstanträge für Arbeitslosigkeit Erwartet: 210.000 Bisher: 207.000

16:30 - EIA Bericht - NATGAS Lagerbericht Erwartet: +85 bcm. Bisher: +86 bcm (billion cubic metres)



17:00 - EIA Bericht - Öl Lagerbericht:



- Ölvorräte. Erwartet: +1,3 mb (API: +12,94 mb - million barrels)

- Benzinvorräte. Erwartet: -1,9 mb (API: +3,64 mb)

- Destillatvorräte. Erwartet: -1,2 mb (API: -0,55 mb)



Reden der Zentralbanker:



9:40 - ECB Elderson

10:30 - ECB Villeroy

11:00 - BoE Pill

11:00 - ECB Holzmann

12:00 - ECB Knot

12:50 - ECB Vujcic

13:00 - ECB Panetta

18:00 - FED Bostic

21:00 - FED Collins (12.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Index-Futures würden heute auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Das Fehlen klarer restriktiver Äußerungen in den gestern veröffentlichten FOMC-Protokollen habe es den US-Indices ermöglicht, ihre jüngsten Gewinne auszuweiten und den Ton für eine positive Asien-Pazifik-Sitzung vorzugeben. Auch im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Kassasitzung sehe es vielversprechend aus, da die DAX-Futures an diesem Tag um 0,4% höher gehandelt würden.Der Wirtschaftskalender für den europäischen Morgenhandel sei leer, aber am Nachmittag werde es interessanter. Den Händlern würden um 13:30 Uhr deutscher Zeit die EZB-Protokolle angeboten, gefolgt vom US-VPI-Bericht für September eine Stunde später. Es sei zu beachten, dass die gestern veröffentlichten PPI-Daten eine unerwartete Beschleunigung des Preiswachstums der Produzenten gezeigt hätten.Energiehändler würden sich auf den EIA-Bericht über NATGAS und Ölvorräte konzentrieren. Letzteres werde genau beobachtet werden, nachdem der gestern veröffentlichte private API-Bericht einen massiven Anstieg der Rohölvorräte um fast 13 Millionen Barrel nahegelegt habe. Zu guter Letzt würden heute mehrere Vertreter der EZB, der FED und der BoE Reden halten, was die Volatilität am Devisenmarkt erhöhen könnte.