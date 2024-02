09:15 Uhr - Frankreich, PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe (für Februar): Prognose: 43,5. Zuvor: 43,1.

09:15 Uhr - Frankreich, PMI-Index für Dienstleistungen (für Februar): Prognose: 45,6. Zuvor: 45,4.

09:30 Uhr - Deutschland, PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Februar): Prognose: 46,1. Zuvor: 45,5.

09:30 Uhr - Deutschland, PMI-Index für Dienstleistungen (Februar): Prognose: 48,0. Zuvor: 47,7.

10:00 Uhr - Polen, Einzelhandelsumsatz (für Januar; YoY): Prognose: 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Zuvor: 0,5% im Jahresvergleich.



10:00 Uhr - Eurozone, PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe (für Februar): Prognose: 47,0. Zuvor: 46,6.

10:00 Uhr - Eurozone, PMI-Index für Dienstleistungen (für Februar): Prognose: 48,8. Zuvor: 48,4.

10:30 Uhr - UK, PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe (für Februar): Prognose: 47,5. Zuvor: 47,0.

10:30 Uhr - UK, PMI-Index für Dienstleistungen (für Februar): Prognose: 54,1. Zuvor: 54,3.



11:00 Uhr - Eurozone, HVPI-Kerninflation (für Januar; YoY): Prognose: 3,3% gegenüber dem Vorjahr. Zuvor: 3,4% gegenüber dem Vorjahr.

12:00 Uhr - Türkei, CBRT-Entscheidung über die Zinssätze. Prognose: 45,0%. Zuvor: 45,0%.

13:30 Uhr - Eurozone, EZB-Protokoll.

14:30 Uhr - U.S., Daten zum Arbeitslosengeld. Prognose: 216 Tausend. Zuvor: 212 Tausend.

14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für Dezember. Prognose: 0,8% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,2%.



15:45 Uhr - U.S., PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe (für Februar). Prognose: 50,5. Zuvor: 50,7.

16:45 Uhr - U.S., PMI-Index für Dienstleistungen (für Februar). Prognose: 52,0. Zuvor: 52,5.

16:00 Uhr - U.S., Verkäufe bestehender Häuser (für Januar). Prognose: 3,96 Millionen. Zuvor: 3,78 Millionen.

16:30 Uhr - U.S., Änderungen der Erdgasvorräte. Prognose: -59 Bcf. Zuvor: -49 Bcf.

17:00 Uhr - U.S., Veränderungen der Rohölbestände. Prognose: 4,03 Millionen Barrel. Zuvor: 12,02 Mio. Barrel.



Die wichtigsten Ergebnisse an der Wall Street:



- Booking Holdings (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) - nach Marktschluss.

- Keurig Dr Pepper (ISIN US49271V1008/ WKN A2JQPZ) - vor der Börseneröffnung.

- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor der Börseneröffnung.

- Nikola Corporation (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - vor der Börseneröffnung. (22.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Marktstimmung im asiatisch-pazifischen Raum sei von Aufwärtsdynamik geprägt gewesen, insbesondere in Japan, wo der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) neue historische Höchststände erreicht habe. Der chinesische Hang Seng (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) habe um 0,61% zugelegt, und der chinesische A50 sei um 0,24% gestiegen. Nur die indischen Indices hätten unter Abwärtsdruck gestanden. Die europäischen Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Börsensitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten.Zu den wichtigsten Ereignissen des Tages würden gehören: PMI-Daten für Februar, der HVPI-Inflationsbericht für die Eurozone, die Zinsentscheidung der CBRT, das Protokoll der EZB, die Daten zur Arbeitslosenunterstützung in den USA, die Entwicklung der Öl- und Gasbestände in den USA sowie zahlreiche Reden von FED-Bankern.