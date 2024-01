- Wohnungsbaubeginne: Prognose 1,426 Mio.; zuvor 1,560 Mio.;

- Baugenehmigungen: Prognose 1,480 Millionen; zuvor 1,467 Millionen;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Philadelphia FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Januar: Prognose -7,0; zuvor -10,5;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten:



- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung Vier-Wochen-Durchschnitt: zuvor 207,75K;

- Fortgesetzte Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 1.845K; zuvor 1.834K;



17:00 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:



- Benzinvorräte: Prognose 2,150 Millionen; zuvor 8,029 Millionen;

- Wöchentliche EIA-Destillatvorräte: Prognose 0,880 Mio.; zuvor 6,528 Mio.;

- Rohölvorräte: Prognose -0,313 Mio.; zuvor 1,338 Mio.;



Reden der Zentralbanker:



11:30 Uhr, Schweiz - SNB-Präsident Thomas Jordan

13:30 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Bostic

16:15 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde

17:30 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Bostic

18:05 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Bostic (18.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Kalender enthalte mehrere interessante Veröffentlichungen. Die Anleger würden eine Reihe von Daten vom US-Immobilienmarkt erhalten, der in den letzten Monaten aufgrund der hohen Zinssätze schwach gewesen sei. Erwartet würden leicht rückläufige Daten zu den Baugenehmigungen für neue Häuser, während bei den Baubeginnen mit einem monatlichen Rückgang gerechnet werde.Der Index des Verarbeitenden Gewerbes der Philadelphia FED werde ein interessanter Bericht sein, den es zu beobachten gelte. Nach den dramatisch schwachen Daten aus dem Bundesstaat New York (FED NY Empire-Index) würden die Anleger in diesem Bericht nach einer Bestätigung dieses Trends Ausschau halten. Inzwischen würden die Erwartungen der Analysten sogar auf einen leichten Anstieg auf -7 Punkte im Vergleich zum vorherigen Monat (-12,8 Punkte) hindeuten.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Wohnungsbaudaten für Dezember: