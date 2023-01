- Baugenehmigungen. Erwartung 1,370 Mio./ Vorwert 1,351 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung 1,360 Mio./ Vorwert 1,427 Mio.



14:30 Uhr: USA - Philadelphia FED-Index für Januar. Erwartung -11,0/ Vorwert -13,8

16:30 Uhr: EIA-Bericht über die Erdgasspeicher. Erwartung -75 bcf/ Vorwert +11 bcf



17:00 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung -1,7 Mio. Barrel (API: +7,6 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung +2,3 Mio. Barrel (API: +2,8 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung +0,5 Mio. Barrel (API: -1,8 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



10:30 Uhr: Lagarde von der EZB

11:30 Uhr: Lagarde von der EZB

14:00 Uhr: Schlegel von der SNB

15:00 Uhr: Knot von der EZB

15:00 Uhr: Collins von der FED

18:00 Uhr: Schnabel von der EZB

19:15 Uhr: Brainard von der FED

00:35 Uhr: Williams von der FED



Wichtigste US-Quartalsberichte:



- Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor Markteröffnung

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss (19.01.2023/ac/a/m)





Die europäischen Aktienindices seien leicht schwächer in den Handel gestartet, nachdem die US-Sitzung gestern und die asiatische Sitzung heute gemischt verlaufen seien. EUR und JPY seien die Währungen mit der besten Performance, während der AUD nach der Veröffentlichung schlechter Arbeitsmarktdaten aus Australien am meisten zurückbleibe. Die Bewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt seien gering und die wichtigsten Coins würden uneinheitlich gehandelt. Edelmetalle würden zulegen, während der Ölpreis leicht zurückgehe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei ziemlich voll. Die Norges Bank und die Zentralbank der Republik Türkei würden um 10:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Es werde erwartet, dass beide Zentralbanken die Zinssätze unverändert lassen würden. Das EZB-Protokoll werde kurz nach Mittag (13:30 Uhr) veröffentlicht, sodass der EUR einige Schwankungen erleben könnte. Apropos EZB: Eine Reihe von EZB-Mitgliedern, darunter auch Präsidentin Lagarde, spreche heute.Die Daten zum US-Wohnungsmarkt, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Philly FED-Index würden um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnten einige Bewegungen am Markt auslösen. Es sei zu beachten, dass die schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze und EPI-Daten gestern einen deutlichen Ausverkauf an der Wall Street ausgelöst hätten.10:00 Uhr: Zinsentscheid der Norges Bank12:00 Uhr: Zinsentscheid der Zentralbank der Türkei13:30 Uhr: EZB-Protokoll14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 213.000/ 205.00014:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Dezember: