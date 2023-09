08:30 Uhr, Schweiz - PPI-Inflation:



- PPI y/y: 0,6% gegenüber 0,8% zuvor

- PPI m/m: -0,2% gegenüber -0,1% zuvor



14:15 Uhr, Entscheidung der Europäischen Zentralbank



14:30 BST, Paket von Makrodaten aus den USA (erwartet):



- US-Arbeitslosenanträge, erwartet: 225k, zuvor: 216k

- Fortgesetzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: erwartet: 1,6925 Millionen, zuvor: 1,679 Millionen

- Einzelhandelsumsätze m/m: erwartet: 0,1%, zuvor: 0,7%

- Kernumsatz im Einzelhandel m/m, erwartet: 0,4%, zuvor: 1%

- PPI-Inflation y/y erwartet: 1,3% gegenüber zuvor 0,8%

- PPI-Inflation m/m, erwartet: 0,4% gegenüber zuvor 0,3%



14:30 Uhr Kanadische Großhandelsumsätze m/m, erwartet: 1,4% vs. zuvor -2,7%

16:30 Uhr, Gasvorräte der EIA, erwartet: 51 bcf gegenüber 33 bcf zuvor



Reden der Zentralbanker:



15:45 - Pressekonferenz Christine Lagarde, EZB

19:00 - Kommentar von Enri, EZB

21:30 - Kommentar von de Cos, EZB (14.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Den wichtigsten Platz auf dem heutigen makroökonomischen Kalender würden natürlich die EZB-Entscheidung und das US-Makrodatenpaket einnehmen, das nur 15 Minuten später veröffentlicht werde. Da die jüngsten Daten aus der Wirtschaft der Eurozone sehr schlecht ausgefallen seien, würden die Anleger Chancen sehen, dass die EZB die Zinsen unverändert bei 3,75% belasse, obwohl Lagarde für die September-Sitzung eine Anhebung um 25 Basispunkte angekündigt habe. Anonyme Reuters-Quellen hätten darauf hingewiesen, dass die EZB nach wie vor mit einer hohen Inflation im nächsten Jahr rechne, was möglicherweise für eine Zinserhöhung sprechen könnte.Möglicherweise könnte der EUR nach einer Zinserhöhung zumindest kurzfristig an Wert gewinnen. De facto könnte die Entscheidung der EZB in beide Richtungen gehen, und sowohl die Beibehaltung als auch die Anhebung der Zinssätze würden die Märkte überraschen. Daher werde die Aufmerksamkeit auf die Konferenz von Christine Lagarde gelenkt, die um 14:45 Uhr beginne. Die Daten aus den Vereinigten Staaten würden hingegen zeigen, wie die Dynamik der Erzeugerpreise im Verhältnis zu den Einzelhandelsumsätzen aussehe. Die Märkte würden davon ausgehen, dass die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung nach dem letzten starken Anstieg geringfügig steigen würden.Kalender des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit- VPI y/y (im Jahresvergleich): 7,5%; erwartet 7,7%; zuvor 9,3%- Verbraucherpreisindex m/m (im Monatsvergleich): 0,1%; erwartet: 0,2%; zuvor: 0%