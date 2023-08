14:30 Uhr - Kanada, Baugenehmigungen für Juni. Erwartet: -3,0% im Monatsvergleich. Zuvor: +10,5%



16:30 Uhr - EIA-Bericht über die US-Ölvorräte



- Ölvorräte. Erwartet: -0,2 mb (API: -4,07 mb)

- Benzinvorräte. Erwartet: +0,2 mb (API: -0,41 mb)

- Destillatvorräte. Erwartet: -0,2 mb (API: -2,09 mb)



Die wichtigsten Gewinnmeldungen an der Wall Street:



- Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) - nach Marktschluss

- Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Marktschluss

- Wendy's (ISIN US95058W1009/ WKN A1JB8H) - vor Markteröffnung

- Sony Group (ISIN JP3435000009/ WKN 853687) - vor Markteröffnung

- Trade Desk (ISIN US88339J1051/ WKN A2ARCV) - nach Marktschluss

- Wynn Resorts (ISIN US9831341071/ WKN 663244) - nach Marktschluss (09.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf einen uneinheitlichen Handel während des heutigen asiatischen Handels. Die Märkte hätten sich nach dem gestrigen Ausverkauf beruhigt, der durch die Herabstufung der US-Banken durch Moody's, die Verabschiedung einer Sondersteuer für Banken durch den italienischen Senat und die Veröffentlichung enttäuschender Handelsdaten aus China ausgelöst worden sei.Der Wirtschaftskalender für heute sei sehr dünn gesät, und man werde wohl bis zur Veröffentlichung des US-Verbrauchssteuerberichts morgen um 14:30 Uhr warten müssen, um eine größere Volatilität an den Märkten zu erleben. Die chinesischen Inflationsdaten für Juli seien heute Morgen veröffentlicht worden und hätten einen Rückgang der VPI-Inflation in den negativen Bereich gezeigt. Für heute seien zwei weitere makroökonomische Berichte geplant - die kanadischen Baugenehmigungsdaten für Juni und der EIA-Bericht über die US-Ölvorräte -, die jedoch nur kurzfristige Auswirkungen auf den CAD oder das Öl haben dürften. Zu den Höhepunkten des heutigen Tages an der Wall Street würden die Berichte von Walt Disney und Plug Power zählen.