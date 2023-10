Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich auf die PMI-Daten für den Dienstleistungssektor und die ADP-Daten aus den USA. Darüber hinaus würden die PMI-Daten für diesen Sektor in Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA ein wichtiges Bild der Lage auf dem Dienstleistungsmarkt vermitteln.



Die wichtigsten Makrodaten des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit:



09:55 Uhr; Deutschland, PMI für Dienstleistungen für September. Prognose: 49,8; früher: 47,3.

10:00 Uhr; Eurozone, PMI für Dienstleistungen für September. Prognose: 48,4. Zuvor: 47,9.

10:10 Uhr; Eurozone, Lagarde-Rede.

10:30 Uhr; UK, PMI-Index für Dienstleistungen für September. Prognose: 47,2. Zuvor: 49,5.



14:15 Uhr; US, ADP-Bericht für September. Prognose: 155 k. Zuvor: 177 k.

15:45 Uhr; USA; PMI-Index für Dienstleistungen für September. Prognose: 50,2. Zuvor: 50,5.

16:00 Uhr; USA; ISM-Index für den Dienstleistungssektor für September. Prognose: 53,6. Zuvor: 54,5.

16:00 Uhr; USA; Werksaufträge. Prognose: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: -2,1%.

16:30 Uhr; USA; Veränderung der Rohöllagerbestände laut EIA. Prognose: -0,4 bbl. Zuvor: 1,03 bbl. (04.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen Kassensitzung in Europa hindeuten, was eine direkte Fortsetzung der Rückgänge sei, die während der gestrigen Sitzung an der Wall Street verzeichnet worden seien. Die Rückgänge hier seien zum großen Teil auf die Situation am Markt für Schuldtitel zurückzuführen, insbesondere auf die steigenden Renditen der zehnjährigen US-Anleihen.