Dienstag:



16:00 Uhr: USA - Conference Board Verbrauchervertrauen für März

22:40 Uhr: API-Bericht über die US-Ölvorräte



Mittwoch:



15:30 Uhr: USA - DOE-Bericht zu den Ölvorräten



Donnerstag:



09:00 Uhr: Spanien, VPI für März

14:00 Uhr: Deutschland, VPI für März

14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für das vierte Quartal (Revision)

16:30 Uhr: USA - Bericht der EIA über die Erdgaslagerbestände



Freitag:



03:00 Uhr: China - offizielle PMIs für März

08:45 Uhr: Frankreich - VPI für März

11:00 Uhr: Euroraum - VPI für März

14:30 Uhr: USA - PCE für Februar

14:30 Uhr: USA - PCE für Februar

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der University of Michigan für März (endgültig)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte seien heute mit einem Plus in den Handel gestartet, wobei der deutsche DAX in den ersten Handelsminuten die 15.300-Punkte-Marke getestet habe. Auf dem gesamten Alten Kontinent und auch an den anderen Finanzmärkten sei eine positive Stimmung zu beobachten, wobei Kryptowährungen und Öl zulegen würden. GBP und AUD seien die G10-Währungen mit der besten Performance, während USD und JPY am stärksten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei mit nur zwei bemerkenswerten Umfragedaten eher überschaubar. Zum einen werde den Händlern der deutsche ifo-Index für März angeboten, der voraussichtlich weitgehend unverändert bleiben werde. Zweitens werde der Dallas-FED-Index für März veröffentlicht, und es werde erwartet, dass er ins Negative umschlage. Dennoch bewege dieser Bericht die Märkte nur selten. Im Laufe des Tages würden jedoch mehrere EZB-Sprecher sowie BoE-Gouverneur Bailey und FED-Mitglied Jefferson zu Wort kommen, was zu einer gewissen Volatilität am Devisenmarkt führen könnte. Interessanter werde es in der zweiten Wochenhälfte mit der Veröffentlichung der VPI-Daten aus Europa.10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Index für März. Erwartung: 91,0/ Vorwert: 91,116:30 Uhr: USA - Dallas FED-Index für März. Erwartung: -5,0/ Vorwert: 2,009:30 Uhr: De Cos von der EZB10:00 Uhr: Simkus von der EZB10:30 Uhr: Nagel von der EZB16:40 Uhr: Elderson von der EZB17:00 Uhr: Centeno von der EZB18:00 Uhr: Schnabel von der EZB20:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey24:00 Uhr: Jefferson von der FEDWichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche: