Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



05:30 Uhr, Japan - Industrieproduktion für Januar: Industrieproduktion: aktuell -6,7% im Monatsvergleich; Prognose -7,5%; zuvor 1,2%;

11:00 Uhr, Deutschland - Deutsche ZEW-Konjunkturerwartungen für März: Prognose 20,6; zuvor 19,9;

13:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Baugenehmigungen für Februar: Prognose 1,500M; zuvor 1,489M; zuvor -0,3% im Monatsvergleich;

13:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Wohnungsbaubeginne im Februar: Prognose 1,430 Mio.; zuvor 1,331 Mio.; zuvor -14,8% im Monatsvergleich;



13:30 Uhr, Kanada - Inflationsdaten für Februar:



- Verbraucherpreisindex: Prognose 0,6% im Monatsvergleich; zuvor 0,0%;

- Verbraucherpreisindex: Prognose 3,1% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 2,9%;

- Kerninflation: zuvor 2,4% gegenüber dem Vorjahr;

- Kerninflation: zuvor 0,1% im Monatsvergleich; (19.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der makroökonomische Kalender sei heute recht interessant gewesen. Die meisten wichtigen Ereignisse hätten jedoch in der ersten Tageshälfte stattgefunden, darunter die Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der Reserve Bank of Australia (RBA). Kurz nach der Veröffentlichung der BoJ-Entscheidung hätten die Anleger auch von den japanischen Industrieproduktionsdaten erfahren, die etwas besser als erwartet ausgefallen seien. Die Daten hätten im Monatsvergleich einen Rückgang von -6,7% aufgewiesen, während die Erwartungen bei -7,5% gelegen hätten.