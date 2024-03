10:00 Uhr - Deutschland, ifo-Index für März. Erwartet: 86,0. Zuvor: 85,5



13:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für Januar:



- Headline. Erwartet: -0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: +0,9%

- Ex-Autos. Erwartet: -0,5% im Monatsvergleich. Zuvor: +0,6%



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr - EZB-Mitglied Nagel

11:00 Uhr - EZB-Mitglied Holzmann

12:00 Uhr - EZB-Mitglied Centeno

14:00 Uhr - EZB-Mitglied Nagel

14:00 Uhr - FED-Vorsitzender Powell

17:15 Uhr - FED-Mitglied Barr

18:00 Uhr - EZB-Mitglied Lane

18:30 Uhr - EZB-Mitglied Centeno

21:00 Uhr - FED-Mitglied Bostic (22.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einem uneinheitlichen Handel im asiatisch-pazifischen Raum seien die wichtigsten europäischen Indices heute schwächer in den Handel gestartet. Energierohstoffe und Edelmetalle würden heute unter dem Druck des stärkeren US-Dollars nachgeben. Kryptowährungen würden zulegen und einen Teil der jüngsten Verluste wieder wettmachen, wobei Bitcoin wieder über die Marke von 66.000 USD klettere. USD und JPY seien die Währungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am meisten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei sehr dünn. Der deutsche ifo-Index für März sei eine wichtige Veröffentlichung am europäischen Vormittag, während die kanadischen Einzelhandelsumsätze die einzige bemerkenswerte makroökonomische Veröffentlichung am Nachmittag seien. Allerdings stehe heute eine Reihe von Reden von FED- und EZB-Zentralbankern auf dem Programm, was für Volatilität in EUR und USD sorgen könnte. Der FED-Vorsitzende Powell sei unter den heutigen Rednern, aber er werde nur die Eröffnungsrede bei der Veranstaltung "FED Listens" halten, sodass er das Thema Geldpolitik möglicherweise nicht zu sehr vertiefe oder überhaupt nicht anspreche.