Reden der Zentralbanker



- 11:30 Uhr - BoE Mitglied Broadbent

- 11:45 Uhr - EZB Mitglied Vujcic

- 13:00 Uhr - EZB Mitglied Wunsch

- 14:30 Uhr - EZB Mitglied Schnabel

- 16:00 Uhr - EZB Mitglied Lane



Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



Dienstag



- 1:30 Uhr - RBA-Protokoll

- 4:00 Uhr - Zinsentscheidung der Bank von Japan

- 14:30 Uhr - Kanada, Verbraucherpreisindex für November

- 22:40 Uhr - API-Bericht über Ölvorräte



Mittwoch



- 8:00 Uhr - UK, VPI-Inflation für November

- 16:00 Uhr - US, CB Verbrauchervertrauensindex für Dezember

- 16:30 Uhr - DOE-Bericht über Ölvorräte



Donnerstag



- 12:00 Uhr - CBRT-Zinsentscheidung

- 14:30 Uhr - US, BIP-Bericht für Q3 (Revision)

- 14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für Oktober

- 16:30 Uhr - EIA-Bericht über Erdgasspeicherung



Freitag



- 8:00 Uhr - UK, Einzelhandelsumsätze für November

- 14:30 Uhr - US, PCE-Inflation für November

- 14:30 Uhr - Kanada, monatlicher BIP-Bericht für Oktober

- 16:00 Uhr - US, UoM-Index der Verbraucherstimmung für Dezember (endgültig) (18.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:- Europäische Indices würden heute niedriger eröffnen- Deutscher ifo-Index für Dezember, EZB-Sprecher- BoJ- und CBRT-Zinsentscheidung, RBA-Protokoll im Laufe der WocheDie europäischen Index-Futures würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der heutigen Kassensitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Dies geschehe, nachdem die Indices an der Wall Street am Freitag eine sechstägige Gewinnsträhne unterbrochen hätten und die Indices im asiatisch-pazifischen Raum im Laufe des heutigen Tages niedriger gehandelt worden seien. Der USD ziehe sich zurück, was den Edelmetallen Unterstützung biete. Die Antipodenwährungen (AUD und NZD) seien die Spitzenreiter unter den G10-Währungen. Die Nachrichtenlage sei bisher dünn gewesen und es habe keine größeren, marktbewegenden Schlagzeilen während des asiatischen Handels gegeben.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar, mit den deutschen Umfragedaten als einziger nennenswerter Veröffentlichung. Interessanter werde es jedoch im weiteren Verlauf der Woche mit den Zinsentscheidungen der BoJ und der CBRT, dem RBA-Protokoll und den US-PCE-Inflationsdaten.Detaillierter Makrokalender für den Tag:(Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)14:00 Uhr - Polen, Kerninflation des Verbraucherpreisindex für November. Erwartet: 7,3% im Jahresvergleich. Zuvor: 8,0%23:45 Uhr - Neuseeländische Handelsbilanz für November. Erwartet: -1,2 Mrd. NZD. Zuvor: -1,709 Mrd. NZD