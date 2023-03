14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für das vierte Quartal (zweite Revision):



- BIP (annualisiert). Erste Revision: 2,7%

- Verbraucherausgaben. Erste Veröffentlichung: 1,4%

- Kern-PCE. Erste Revision: 4,3% im Quartalsvergleich



14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 195.000/ Vorwert: 191.000

16:30 Uhr: USA - EIA-Erdgasspeicher. Erwartung: -55 bcf/ Vorwert: -72 bcf



Reden der Zentralbanker:



18:00 Uhr: SNB Maechler

18:45 Uhr: FED Collins

18:45 Uhr: FED Barkin

19:00 Uhr: FED Kashkari (30.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Dies folge auf einen positiven Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute. Die DAX- und EURO STOXX-Futures würden rund 0,5% höher notieren. AUD und JPY seien die Top-Performer in den G10-Staaten, während EUR und USD am meisten nachgeben würden. Edelmetalle würden vom schwächeren USD profitieren und steigen. Öl werde 0,3% höher gehandelt, wobei WTI die Marke von 73 Dollar pro Barrel teste.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige bemerkenswerte Daten. EUR-Händler würden sich auf die VPI-Daten für März aus Spanien und Deutschland konzentrieren. In beiden Fällen werde eine deutliche Verlangsamung erwartet, die hauptsächlich auf Basiseffekte, insbesondere im Energiebereich, zurückzuführen sei. Abgesehen von den VPI-Daten werde den Händlern auch der Bericht zum US-BIP für das vierte Quartal vorgelegt, doch da es sich um die zweite Revision handle, dürften die Auswirkungen auf den Markt, wenn überhaupt, minimal sein. Beim Erdgas könnte es gegen 16:30 Uhr zu einer gewissen Bewegung kommen, wenn die EIA einen Bericht über die Lagerbestände veröffentliche.10:00 Uhr: Italien - Arbeitslosenquote für Februar. Erwartung: 8,0%/ Vorwert: 7,9%14:00 Uhr: Deutschland - VPI für März. Erwartung: 7,3%/ Vorwert: 8,7% (im Jahresvergleich)